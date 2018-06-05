ОБСЕ приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов, сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ОБСЕ приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов
  • © РИА Новости

«Завтра, 6 июня, в связи с непрекращающимися фактами нарушений режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен станции», — приводит РИА Новости слова представителя.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ заявили, что в четверг, 31 мая, специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов и на время передислоцировались в безопасные места.

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