ОБСЕ приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов, сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Завтра, 6 июня, в связи с непрекращающимися фактами нарушений режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен станции», — приводит РИА Новости слова представителя. Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ заявили, что в четверг, 31 мая, специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов и на время передислоцировались в безопасные места.