В ОБСЕ подтвердили случаи обстрелов в районе нахождения СММ в Донбассе

Короткая ссылка
В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что в четверг, 31 мая, специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов и на время передислоцировались в безопасные места.
В ОБСЕ подтвердили случаи обстрелов в районе нахождения СММ в Донбассе
  • © AFP

«Сотрудники СММ в районе Донецкой фильтровальной станции 31 мая зафиксировали значительное число обстрелов, в связи с чем им пришлось временно передислоцироваться в более безопасные места», — говорится в сообщении ОБСЕ, поступившем в RT.

Отмечается, что инспекторы смогли вернуться примерно через полчаса, когда убедились, что это безопасно.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить