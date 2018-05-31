В ОБСЕ подтвердили случаи обстрелов в районе нахождения СММ в Донбассе
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«Сотрудники СММ в районе Донецкой фильтровальной станции 31 мая зафиксировали значительное число обстрелов, в связи с чем им пришлось временно передислоцироваться в более безопасные места», — говорится в сообщении ОБСЕ, поступившем в RT.
Отмечается, что инспекторы смогли вернуться примерно через полчаса, когда убедились, что это безопасно.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.