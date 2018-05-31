В ДНР сообщили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными
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Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Вооружённые силы Украины открыли прицельный огонь по колонне МЧС ДНР и СММ ОБСЕ. Пересменка (рабочие смены Донецкой фильтровальной станции. — RT) снова под угрозой», — цитирует его РИА Новости.
По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в четверг, 31 мая, около 10:00.
Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в беседе с НСН прокомментировал заявление Украины об авиации в небе над Донбассом.