В ДНР сообщили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики, в районе Донецкой фильтровальной станции.

Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вооружённые силы Украины открыли прицельный огонь по колонне МЧС ДНР и СММ ОБСЕ. Пересменка (рабочие смены Донецкой фильтровальной станции. — RT) снова под угрозой», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в четверг, 31 мая, около 10:00.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в беседе с НСН прокомментировал заявление Украины об авиации в небе над Донбассом.