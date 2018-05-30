Грызлов: Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Москва попросила самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики не поддаваться на провокации Вооружённых сил Украины.

«Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Также он заявил, что Россия предложила сторонам вооружённого конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции.

По словам Грызлова, ВСУ продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в Донбассе.

Ранее в ЛНР заявили о подрыве в Донбассе бронемашины с украинскими военными.