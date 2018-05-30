Грызлов: Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
- Reuters
«Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны», — приводит РИА Новости слова Грызлова.
Также он заявил, что Россия предложила сторонам вооружённого конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции.
По словам Грызлова, ВСУ продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявили о подрыве в Донбассе бронемашины с украинскими военными.