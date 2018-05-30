В ЛНР заявили о подрыве в Донбассе бронемашины с украинскими военными
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«В районе населённого пункта Золотое в результате подрыва БМП одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады двое военнослужащих погибли, один получил ранения», — заявил он.
По его словам, беспорядочное минирование украинскими военными приграничных районов в Донбассе регулярно приводит к жертвами среди гражданского населения и украинских силовиков.
«Несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, (должны) приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах», — сказал Марочко.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики активно минируют местность.