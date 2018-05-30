В ЛНР заявили о подрыве в Донбассе бронемашины с украинскими военными

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В Донбассе в результате подрыва на мине боевой машины пехоты Вооружённых сил Украины погибли двое военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко.
В ЛНР заявили о подрыве в Донбассе бронемашины с украинскими военными
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«В районе населённого пункта Золотое в результате подрыва БМП одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады двое военнослужащих погибли, один получил ранения», — заявил он.

По его словам, беспорядочное минирование украинскими военными приграничных районов в Донбассе регулярно приводит к жертвами среди гражданского населения и украинских силовиков. 

«Несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, (должны) приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах», — сказал Марочко.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики активно минируют местность.

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