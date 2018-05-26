В ЛНР сообщили о задержании двоих бойцов ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих Вооружённых сил Украины в так называемой серой зоне.

«Так, сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооружённых бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР», — приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны ЛНР Андрея Марочко.

21 мая в ДНР заявили о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ.

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