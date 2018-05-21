В ДНР заявили о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ

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В результате боя под Горловкой трое ополченцев были взяты в плен, один убит, также погибли пятеро украинских военных и четверо получили ранения. Об этом сообщает оперативное командование вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку наступления в районе населённого пункта Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулемётов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен», — приводит Донецкое агентство новостей заявление командования.

Отмечается, что один военнослужащий ДНР был убит на месте.

Также сообщается, что подразделения украинских силовиков были остановлены: одна из групп отступила с потерями — пятеро убитых, четверо раненых.

Ранее в ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ.

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