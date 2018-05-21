В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ
«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сёл Нижнее Лозовое и Калиновка», — говорится в сообщении.
Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.
В начале марта, как передавало ФАН, в ДНР заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.