В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сёл Нижнее Лозовое и Калиновка», — говорится в сообщении. Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия. Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли район Донецкой фильтровальной станции. В начале марта, как передавало ФАН, в ДНР заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.