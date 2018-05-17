В ДНР заявили об обстреле украинскими военными района Донецкой фильтровальной станции

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Украинские военные вновь подвергли обстрелу район Донецкой фильтровальной станции, заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Сегодня в 10:20 ВСУ снова открыли огонь по району около ДФС, в котором, согласно договорённости, стороны обязались соблюдать полную тишину для безопасной пересменки персонала станции», — рассказал представитель центра.

По его словам, патруль СММ ОБСЕ, находящийся в районе Донецкой фильтровальной станции с целью мониторинга ситуации во время ротации рабочей смены, зафиксировал нарушение перемирия.

«В данный момент автобус с 30 сотрудниками начал движение из н. п. Ясиноватая к трассе М04, однако наблюдатели СЦКК продолжают фиксировать нарушения режима тишины со стороны ВСУ», — добавил представитель ДНР.

5 мая в ДНР заявили о 25 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ.

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