«Контролируемое обострение»: чем вызван новый виток эскалации в Донбассе

В ДНР — очередной виток эскалации. Серьёзные столкновения произошли в районе Горловки. Как сообщил RT замкомандующего армией ДНР Эдуард Басурин, ВСУ прошлой ночью попытались прорвать оборону ВС Донецкой республики, но безуспешно. О резком росте интенсивности обстрелов заявили и в ОБСЕ. По мнению аналитиков, обострение конфликта в регионе вызвано борьбой за власть в Киеве, открытием Крымского моста и предстоящим ЧМ по футболу в России. При этом эксперты не прогнозируют крупномасштабных операций Вооружённых сил Украины в Донбассе, отмечая, что ВСУ будут придерживаться тактики «ползучего наступления».

Резкая эскалация боевых действий произошла на территории самопровозглашённой ДНР в последнюю неделю. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на данные командования вооружённых сил республики. Военные отмечают, что только накануне вечером армия Украины пыталась прорвать линию обороны в районе Горловки, в результате чего трое военнослужащих республики попали в плен к украинской стороне.

«Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку наступления в районе населённого пункта Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулемётов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте», — сказано в заявлении Минобороны ДНР.

Как сообщает Минобороны ДНР, атака была отражена, при этом ВСУ понесли потери. По данным донецких военных, пятеро украинских силовиков уничтожены в ходе ночного боя, ещё четверо получили ранения. Источник RT в медицинских службах ДНР отметил, что украинская сторона потеряла «как минимум четырёх человек убитыми».

Боевые потери

Заместитель командующего вооружёнными силами ДНР Эдуард Басурин заявил в беседе с RT, что на всех направлениях за минувшую ночь ВСУ потеряли убитыми около 20 человек, ещё 18 были ранены.

«Военнослужащими ДНР уничтожены украинский танк, БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, с помощью которой силовики корректировали огонь артиллерии», — сказал Басурин.

Cожжённый в результате военных действий танк, Украина

Reuters

© Igor Tkachenko

В свою очередь, пресс-служба Объединённых сил Украины завила, что в бою в ночь на 22 мая убиты двое украинских военных, ещё семеро получили ранения. Как сообщают украинские СМИ, имена погибших — Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай. Оба служили в 24-й Отдельной механизированной бригаде, Маслов занимал должность командира одной из противодиверсионных групп соединения. При этом, по данным украинской стороны, ВСУ уничтожили 15 военнослужащих армии ДНР, ещё 13 бойцов были ранены.

По сведениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), куда входят российские и украинские военные, за минувшие сутки ВСУ 29 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР почти 600 боеприпасов.

В СЦКК отметили, что под огонь попали посёлки Железная Балка, Гольмовский, Доломитное, Михайловка, Васильевка, Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, посёлок шахты им. Гагарина, а также территория контрольно-пропускного пункта «Майорск» на севере Горловки. Обстрелы были также зафиксированы и на юге ДНР.

Как сообщает пресс-служба концерна «Донбассгаз», в результате обстрелов повреждён газопровод на Карнавальной улице посёлка Трудовские Петровского района на западе Донецка, там проводятся ремонтно-восстановительные работы. Также, по сообщению Донецкого агентства новостей, в результате огня со стороны ВСУ в последние дни неоднократно была повреждена подстанция, которая подаёт электричество на Донецкую фильтровальную станцию. В настоящий момент подача электроэнергии на станцию восстановлена.

Украинская сторона, в свою очередь, также заявляет о нарушении силами ДНР Минских соглашений. По данным пресс-службы Объединённых сил, со стороны Донецкой республики за сутки 59 раз был нарушен режим прекращения огня.

Как сообщил RT источник в Генеральном штабе ВСУ Украины, основная цель украинских силовиков — захватить как можно больше населённых пунктов вокруг Горловки, которые относятся к так называемой серой зоне, то есть находятся почти на линии разграничения между сторонами.

«Речи о том, чтобы захватить Донецк, Горловку и другие неподконтрольные украинским военным населённые пункты, сейчас нет. Но у вооружённых сил есть решение занимать новые стратегические территории в так называемой серой зоне. Это позволит не только усилить позиции украинской армии и лучше контролировать действия противника, но и создать прекрасный плацдарм для наступления в случае, если такой приказ будет дан. Горловка действительно является одним из самых важных направлений для ВСУ, поэтому последние дни столкновения на этом направлении ужесточились», — заявил источник RT в Генштабе ведомства.

Заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин рассказал RT, что угроза окружения или тем более занятия Горловки в настоящий момент отсутствует, вооружённые силы самопровозглашенной республики полностью контролируют ситуацию в городе и вокруг него.

«Украинская сторона против нас использует силы двух бригад и приданные подразделения, некоторые из которых не входят формально в ВСУ, а состоят в националистическом движении «Правый сектор»*. Всего против нас на горловском направлении действует 10 тысяч человек, они активно применяют артиллерию, в том числе калибром 122 и 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями», — подчеркнул Басурин.

По его словам, ДНР не ведёт контрбатарейную борьбу, так как это запрещено по условиям договорённостей, достигнутых в Минске.

«Противоборствующая сторона обстреливает в основном жилые кварталы Горловки, чтобы спровоцировать панику в рядах местных жителей. Военные объекты атаке практически не подвергаются. Со своей стороны мы применяем достаточно сил и средств для уничтожения живой силы и бронетехники противника, которые создают угрозу нашим мирным жителям», — отметил заместитель командующего армией ДНР.

С риском для жизни

Между тем местные СМИ сообщают о росте числа жертв среди мирного населения Горловки.

«Всего за неделю с 13 по 20 мая, по подсчетам ДАН, здесь погибли четыре человека, ещё семь получили ранения. Добавим, что накануне вечером украинские силовики из миномётов обстреляли посёлок Зайцево на севере Горловки, что привело к двум жертвам — тяжёлые ранения получили мужчина и женщина. Позднее стало известно, что оба они скончались от ран», — говорится в сообщении ДАН.

Как сообщил RT источник в руководстве самопровозглашённой Луганской народной республики, пока на её территории интенсивных боевых действий не ведётся.

«Есть локальные столкновения в районе Славяносербска, Первомайска и под Счастьем, однако там позиционные бои идут почти каждый день», — отметил собеседник RT.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в посёлке Горловка Донецкой области

РИА Новости

© Cергей Аверин

Местные СМИ сообщают, что периодически угроза жизни возникает даже для наблюдателей ОБСЕ.

«21 мая в 11:57 был обстрелян патруль наблюдателей ОБСЕ в составе пяти сотрудников миссии, которые ехали на двух бронированных автомобилях, в районе населённого пункта Кряковка Славяносербского района. К счастью, международные наблюдатели находились в автомобиле и никто не пострадал», — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

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Факты, которые свидетельствуют об эскалации насилия в Донбассе, заметили даже представители ОБСЕ.

«Минувшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы уже думали, давно остался в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и примерно 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — сообщил журналистам первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге организации в Киеве.

По его словам, особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где до этого царила относительно спокойная ситуация.

«Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого спокойствия не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых от артиллерийских и танковых выстрелов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — заявил Хуг.

«Конфликты элиты»

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, обострение в Донбассе связано с рядом внешнеполитических событий, а также ситуацией на самой Украине.

«Это и открытие моста через Керченский пролив, и грядущий чемпионат мира по футболу в России, и конфликты внутри украинской правящей элиты», — уточнил эксперт.

По его словам, украинские силовики будут придерживаться тактики «ползучего наступления», которая заключается в занятии ключевых населённых пунктов в «ничейной» зоне.

«Украинская сторона заявляет, что это не противоречит Минским соглашениям, хотя на самом деле это не так. После захвата этих пунктов, особенно ключевых высот вокруг Горловки, ВСУ начнут ещё более ожесточённые обстрелы города», — подчеркнул политолог.

По его словам, стратегическая цель украинского командования заключается в том, чтобы постараться взять Горловку, затем выйти к Енакиево и Дебальцево.

«Я сомневаюсь в том, что это им удастся, так как не стоит недооценивать армию ЛДНР. На линии соприкосновения со стороны самопровозглашённых республик сейчас созданы серьёзные укрепления, и крупномасштабные боевые действия будут сопряжены с крайне высокими потерями для украинской стороны», — считает Асафов.

По его мнению, в ближайшее время ВСУ продолжат делать то же, чем они занимались с осени 2014 года, то есть создавать невыносимые для жизни условия в Горловке и других крупных городах на территории ДНР и ЛНР.

«Я полагаю, что захвата Горловки не произойдёт. Хотя бывает всякое. Война есть война», — заключил Асафов.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что до попытки ВСУ и других украинских силовиков провести крупномасштабную операцию в Донбассе дело не дойдёт.

«В этом случае почти наверняка украинская сторона потерпит тяжелое поражение. Собственно говоря, предыдущий опыт ведения боевых действий в регионе это уже показал, достаточно вспомнить Дебальцево в 2015 году, а ведь тогда армия ЛДНР была заметно слабее», — сказал эксперт.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Ищенко отмечает, что Киев преследует цель создать «контролируемое обострение» в Донецке.

«Однако оно не будет выходить за определённые рамки, иначе это обострение чревато серьёзным поражением, что не выгодно в первую очередь Порошенко, так как он является верховным главнокомандующим, а значит несёт за него ответственность», — отметил он.

Причина провокаций на линии соприкосновения ВСУ и сил ДНР лежит в борьбе за власть в Киеве, считает эксперт.

«По конституции Украины в следующем году там должны пройти выборы президента. Порошенко уже заявил об участи в них. Однако у него отрицательный рейтинг. За него никто не хочет голосовать. Поэтому ему нужно обострение как в Донбассе, так и на Украине, чтобы оправдать отмену выборов и сохранение своей власти с помощью силы», — утверждает политолог.

По его словам, оппоненты украинского главы понимают это и ищут возможность нейтрализовать Порошенко, и в каком-то смысле им также выгодно обострение под Горловкой, так как оно позволяет заявить о том, что Порошенко как верховный главнокомандующий не справляется с ситуацией.

«Пока непонятно, кто победит в битве за власть, пока что самые сильные позиции имеет Арсен Аваков, который контролирует МВД и имеет серьёзный силовой ресурс. Все пытаются с ним вступить в диалог, но сам он пока ничего никому не обещал. Но до тех пор, пока украинское государство существует в нынешнем виде, провокации, в том числе в Донбассе, будут продолжены, и они будут сопряжены с человеческими жертвами», — заключил Ищенко.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).