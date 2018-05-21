В ДНР заявили, что полностью контролируют ситуацию в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ситуация на линии соприкосновения находится полностью под контролем, передаёт РИА Новости.

«Обстановка на линии соприкосновения полностью под нашим контролем, мы готовы к любому варианту развития ситуации», — заявил Басурин.

Ранее Басурин заявил, что в ходе атаки украинские силовики потеряли около 10 человек убитыми, танк и БМП.