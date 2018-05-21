В ДНР рассказали о потерях украинских силовиков в ходе атаки на Горловку
«Мы готовы к любому варианту развития ситуации. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — сказал Басурин.
Ранее сообщалось, что в результате боя под Горловкой трое ополченцев были взяты в плен, один убит, также погибли пятеро украинских военных и четверо получили ранения.
20 мая руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.