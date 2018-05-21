В ДНР рассказали о потерях украинских силовиков в ходе атаки на Горловку

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Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ходе атаки украинские силовики потеряли около 10 человек убитыми, танк и БМП, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы к любому варианту развития ситуации. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — сказал Басурин. 

Ранее сообщалось, что в результате боя под Горловкой трое ополченцев были взяты в плен, один убит, также погибли пятеро украинских военных и четверо получили ранения.

20 мая руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.

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