В ДНР заявили о 23 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
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«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23. Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 298 единиц», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.
Он отметил, что под огонь попали Ясиноватая, Горловка и прилегающие к ней посёлки Зайцево, Широкая Балка и Озеряновка, Докучаевск и село Петровское, а также сёла Коминтерново, Казацкое, Ленинское на юге ДНР.
По данным РИА Новости, в результате обстрела погибли два мирных жителя.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.
В начале марта, как передавало ФАН, в ДНР заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.