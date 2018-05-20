В ДНР заявили о 23 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

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Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В ДНР заявили о 23 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
  • Reuters
  • © Sergei Karazy

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23. Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 298 единиц», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Он отметил, что под огонь попали Ясиноватая, Горловка и прилегающие к ней посёлки Зайцево, Широкая Балка и Озеряновка, Докучаевск и село Петровское, а также сёла Коминтерново, Казацкое, Ленинское на юге ДНР.

По данным РИА Новости, в результате обстрела погибли два мирных жителя.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли район Донецкой фильтровальной станции. 

В начале марта, как передавало ФАН, в ДНР заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе. 

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