В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле под Авдеевкой

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Автомобиль с военнослужащими НАТО подорвался на минном поле под Авдеевкой, погибли три человека. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики.
В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле под Авдеевкой
  • РИА Новости

«Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли трое военнослужащих НАТО из Канады. Кроме того, пострадали двое американских солдат НАТО и трое украинских военных.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими военными района Донецкой фильтровальной станции.

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