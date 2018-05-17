В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле под Авдеевкой
- РИА Новости
«Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что в результате произошедшего погибли трое военнослужащих НАТО из Канады. Кроме того, пострадали двое американских солдат НАТО и трое украинских военных.
Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими военными района Донецкой фильтровальной станции.