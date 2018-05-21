Хуг назвал прошедшую неделю худшей по нарушениям режима тишины с начала года в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что прошедшая неделя в Донбассе была худшей с начала года — наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.

«Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7,7 тысячи нарушений режима прекращения огня», — приводит «Украинская Правда» слова Хуга.

Он отметил, что в отдельные дни уровень нарушений напоминал тот этап конфликта, который давно остался в прошлом.

По его словам, особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке.

21 мая в ДНР заявили, что полностью контролируют ситуацию в Донбассе.