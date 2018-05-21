Хуг назвал прошедшую неделю худшей по нарушениям режима тишины с начала года в Донбассе
«Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7,7 тысячи нарушений режима прекращения огня», — приводит «Украинская Правда» слова Хуга.
Он отметил, что в отдельные дни уровень нарушений напоминал тот этап конфликта, который давно остался в прошлом.
По его словам, особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке.
21 мая в ДНР заявили, что полностью контролируют ситуацию в Донбассе.