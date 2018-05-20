Бывший военный ВСУ рассказал о применении Киевом химоружия

Бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, который принимал участие в операциях ВСУ в Донбассе, записал видеообращение к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором заявил, что Киев применял химическое оружие в регионе.

Мединский в речи, которая опубликована на YouTube, отметил, что обращается к Трампу как к «непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ».

Он рассказал, что летом 2015 года Силы специальных операций (ССО) конфисковали у добровольческого батальона «Донбасс» и вывезли в Киев химическую лабораторию.

По его словам, лаборатория продолжала свою работу до конца 2016 года, а затем была перевезена на базу ССО.

«Я готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие», — сказал военный.

Он добавил, что готов передать подробные данные сотрудникам спецслужб США.

«Насколько мне известно, по задаче вышестоящего командования были произведены химические вещества, предназначенные для поражения живой силы. И они были приведены в действие в Донбассе», — рассказал Мединский.

Он отметил, что в ССО была доктрина, которая предполагала применение отравляющих и взрывчатых веществ против «несогласных политических деятелей, политических активистов, журналистов и других врагов государства».

Экс-военный ВСУ призвал Трампа обратить внимание на эти события, оказать давление на «киевский режим и принять решительные меры против проявлений такой террористической войны против своих граждан».

В апреле 2017 года, как передавало Nation News, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о возможном наличии у Киева химоружия.