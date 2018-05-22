СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе
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«В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены ещё два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения в городе Горловке.
В начале мая СК также возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ.