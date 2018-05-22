СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе

Российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены ещё два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения в городе Горловке.

В начале мая СК также возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ.