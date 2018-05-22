СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе

Короткая ссылка
Российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены ещё два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения в городе Горловке.

В начале мая СК также возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных