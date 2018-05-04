СК возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 26 и 28 апреля военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске. 

«В результате прямого попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нём пожилых людей — супружеская пара. Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения, одна женщина получила ранение», — заявили в СК. 

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны).

В конце апреля СК России также возбудил два дела по фактам обстрелов в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных