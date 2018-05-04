СК возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ

Российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 26 и 28 апреля военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске.

«В результате прямого попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нём пожилых людей — супружеская пара. Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения, одна женщина получила ранение», — заявили в СК.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны).

В конце апреля СК России также возбудил два дела по фактам обстрелов в Донбассе.