СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе
- РИА Новости
«Возбуждены ещё два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ произвели обстрелы 19 и 22 апреля.
В результате первого обстрела ранения получили мирные жители — две женщины и один мужчина. Во втором случае один мирный житель получил ранения, ещё один погиб.
«Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — добавили в ведомстве.
Ранее СК России возбудил дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.