В ДНР заявили о задержании участвовавшего в подготовке покушения на Басурина агента СБУ
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«Задержан агент СБУ — гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех 1986 года рождения», — приводит текст сообщения Донецкое агентство новостей.
По данным ведомства, в 2016 года иностранца завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. На протяжении двух лет он выполнял задания спецслужбы.
Зимой 2018 года он получил задание по наблюдению за местом проживания Басурина, заявили в МГБ. Передаваемая Харахшехом информация якобы использовалась для подготовки покушения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.