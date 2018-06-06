В ДНР заявили о задержании участвовавшего в подготовке покушения на Басурина агента СБУ

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило, что задержало агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Задержан агент СБУ — гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех 1986 года рождения», — приводит текст сообщения Донецкое агентство новостей.

По данным ведомства, в 2016 года иностранца завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. На протяжении двух лет он выполнял задания спецслужбы.

Зимой 2018 года он получил задание по наблюдению за местом проживания Басурина, заявили в МГБ. Передаваемая Харахшехом информация якобы использовалась для подготовки покушения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.