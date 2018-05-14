«Нужно желание обеих сторон»: Москва сообщила о паузе в переговорах России и США по Украине

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу урегулирования ситуации в Донбассе поставлены на паузу. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. Он отметил, что для продолжения диалога необходимо желание двух сторон. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока нет понимания, когда может пройти следующая встреча Владислава Суркова и Курта Волкера — представителей обоих государств по украинскому направлению. При этом, по данным СМИ, власти Соединённых Штатов продлили мандат Волкера, который призывал «вернуть» Крым и ужесточить антироссийские санкции, а его полномочия теперь будут распространяться не только на Донбасс, но и на всю Украину.

Москва и Вашингтон взяли паузу в контактах по Украине. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, сейчас стороны не поддерживают контакты.

«Сейчас у нас взята определённая пауза. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной. Мы заинтересованы в том, чтобы она была прервана. Но для того, чтобы это произошло, нужно желание обеих сторон», — цитирует Карасина ТАСС.

Он уточнил, что сроки новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пока не определены.

Как сообщила глава украинской службы «Голоса Америки»* Мирослава Гонгадзе, Волкеру, который работает на Украине с 2017 года, не только продлили мандат, но и расширили его.

«По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой», — заявила она.

10 мая президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит Волкера в Донбасс. Позднее эту информацию о своей поездке подтвердил сам спецпредставитель Госдепа.

«На следующей неделе я отправляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе в Донбассе», — написал он в Twitter.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 11, 2018

Стратегическое бездействие

Напомним, что Волкер является сторонником идеи «возврата» Украине Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с РФ. Недавно он сравнил ситуацию с полуостровом с получением независимости тремя прибалтийскими республиками.

«Мы будем говорить об одном, они (Россия. — RT) будут утверждать другое, но посмотрим, что будет через некоторое время. Балтийские государства были оккупированы Советским Союзом 40 лет, но однажды эта ситуация изменилась», — отмечал Волкер.

Он неоднократно выступал за давление на Россию с помощью санкций и призывал Евросоюз ужесточить ограничительные меры вслед за Соединёнными Штатами. Италии, которая обсуждает снятие санкций, Волкер пообещал, что такое решение приведёт к «серьёзным последствиям».

Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, громкие заявления Волкера не могут не сказаться на «результативности продолжающихся российско-американских консультаций в формате «Волкер — Сурков».

«Призываем спецпредставителя США, посла Волкера более серьёзно и ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач, фокусируя свои усилия не на подобных заявлениях, а на спокойном и конструктивном поиске взаимоприемлемых развязок по различным аспектам урегулирования, включая параметры возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе», — заявила Захарова, комментируя призыв Волкера не снимать санкции с Москвы.

Последняя встреча Волкера и Суркова по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в январе 2018 года. Тогда на Украине выразили разочарование её результатами.

Причина отсутствия значимого продвижения в диалоге заключается в том, что цели американцев значительно отличаются от российских, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«На самом деле, США просто стратегически выгодно иметь постоянно тлеющий конфликт на территории Украины. Это определённая точка входа для того, чтобы пытаться разменивать этот конфликт для внешнеполитического торга, для переговоров с Россией, в том числе по другим вопросам региональной и глобальной безопасности», — отметил в беседе с RT эксперт.

Он напомнил, что Минские соглашения были разработаны ещё в 2015 году, однако Киев их демонстративно игнорирует.

«Главная причина, почему Киев позволяет себе это делать — попустительство со стороны США. В этом контексте не приходится говорить о том, что Россия и США могут найти точки соприкосновения», — считает Данюк.

Также по теме «Сам факт беседы показателен»: Путин и Меркель обсудили перспективы ввода миротворцев ООН в Донбасс Введение миротворческого контингента ООН в Донбасс стало одной из ключевых тем телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель...

Разногласия Киева и Москвы связаны в том числе и с вопросом размещения миротворческого контингента. Россия предложила учредить миссию «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев», согласовав ввод контингента с представителями ДНР и ЛНР. При этом миротворцы должны осуществлять охрану наблюдателей ОБСЕ.

Согласно американо-украинскому варианту, «голубые каски» должны расположиться не только на линии разграничения, но и на границу между Россией и Украиной.

Данюк заметил, что параллельно с этим на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса и договорились о поставке американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«В этом контексте мы видим молчание и потворство США и западных государств. Наиболее вероятно то, что сама линии Москвы в отношения непризнанных ДНР и ЛНР, как мне кажется, может скоро измениться. Безрезультатные попытки найти точки соприкосновения, говорят о том, что дипломатический подход себя исчерпал», — заключил эксперт.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.