«Слова для киевской аудитории»: почему спецпосланник США говорит о возможности возвращения Крыма в состав Украины

Спецпосланник Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как Прибалтика добилась независимости от СССР. Эксперты отмечают, что с точки зрения международного права проводить подобные параллели некорректно. Более того, некоторые специалисты подчёркивают: после таких заявлений Россия может потребовать у американского внешнеполитического ведомства заменить переговорщика.

Спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия вернёт Крым Украине по сценарию, схожему с тем, как СССР признал независимость трёх прибалтийских республик. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Мы будем говорить об одном, они (Россия. — RT) будут утверждать другое, но посмотрим, что будет через некоторое время. Балтийские государства были оккупированы Советским Союзом 40 лет, но однажды эта ситуация изменилась», — заявил Волкер во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Представитель Соединённых Штатов также отметил, что проблема Крыма «очень сложна», однако он «с большим восхищением» относится к политике, которую в своё время проводили США и их союзники по отношению к трём прибалтийским республикам. Волкер заявил, что решение не признавать эти территории частью СССР было абсолютно верным.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ

РИА Новости

Он также подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций будет продолжено до тех пор, пока Крым не будет возвращён Украине. «Крымский пакет санкций содержал в себе ясный сигнал: «Приходить в чужую страну, занимать её территорию и аннексировать её просто неприемлемо, и мы не согласимся с этим», — сказал дипломат.

Москва неоднократно подчёркивала, что Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам демократического референдума, на котором подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией.

Разные истории для разных регионов

Напомним, три прибалтийские республики (Эстония, Латвия и Литва) вошли в состав СССР в 1940 году. Этому предшествовал ввод советских войск в страны Балтии, осуществлённый на основании договоров о взаимопомощи между Москвой с одной стороны и Ригой, Таллином и Вильнюсом с другой. После этого в трёх странах Прибалтики были распущены старые правительства, а новые власти приняли Декларацию о вхождении в состав СССР. Ряд стран мира тогда не признал вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в Советский Союз, в том числе США. А некоторые государства, например Великобритания, признали присоедините этой территории к советскому государству лишь де-факто.

Демонстрация в Латвии в поддержку вхождения станы в СССР в 1990 году

РИА Новости

В конце 1980-х годов в республиках Прибалтики активизировалось движение, призывающее к выходу из СССР. Сначала в 1988 году Эстония приняла Декларацию о суверенитете. Через год Латвия и Литва приняли законы об экономической самостоятельности и о государственном языке. Процесс выхода этих территорий проходил сложно и небесконфликтно. В частности, он вылился в вооружённые столкновения советских войск со сторонниками независимости Литвы в Вильнюсе в январе 1991 года.

Однако в результате распада СССР все три республики стали независимыми государствами, что было зафиксировано решением Государственного совета СССР в конце 1991 года. В официальной историографии всех вновь образованных стран период их нахождения в составе Советского Союза признан оккупацией.

Профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин считает, что с точки зрения международного права проводить параллели между Крымом и Прибалтикой некорректно. «Это абсолютно две разные ситуации. В конституции СССР, которая действовала в 1988—1991 годах, было предусмотрено право регионов на сецессию, то есть добровольный выход из состава государства. Эстония, Латвия и Литва этим правом воспользовались. Этот шаг был абсолютно легитимным, и, по большому счёту, никто этим республикам не мешал его совершать», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что Крым оказался включён в состав Украинской ССР в 1954 году лишь на основании «волюнтаристского решения» Никиты Хрущёва, который тогда был руководителем советского государства.

«До этого момента он воспринимался исключительно как российская территория. А в 2014 году полуостров присоединился к РФ на основании референдума, в котором приняло участие подавляющее большинство жителей полуострова. И теперь ни в состав Украины, ни в состав какой-либо другой страны он не вернётся», — убеждён Домрин.

Для киевской аудитории

Доцент кафедры политической теории МГИМО, кандидат политических наук Кирилл Коктыш считает, что заявление Волкера было сделано исключительно для украинских политиков и части населения, а потому всерьёз его воспринимать не стоит.

«Волкер действует в рамках своего мандата, другое дело, что теоретически он может быть отозван или пересмотрен. Но, по сути, он произнёс эти слова только для киевской аудитории, чтобы придать себе некий вес в её глазах», — отметил специалист.

По его словам, это было сделано потому, что пронационалистически настроенная часть украинского общества склонна искать аналогии между ситуацией вокруг Крыма и некоторыми территориальными конфликтами в Европе в прошлом. «Там, в частности, популярна идея силового варианта решения вопроса, как это было в Сербской Краине, когда Хорватия силовым путём присоединила эту территорию вопреки достигнутым ранее договорённостям», — напомнил Коктыш. Он также отметил, что слова Волкера расходятся с прежней позицией США по вопросу отделения Прибалтики.

«Надо припомнить, что, по сути, выход трёх прибалтийских республик стал началом распада СССР. Так вот, руководство Соединённых Штатов отнеслось к этому факту негативно, и американский президент Джордж Буш одним из последних признал это событие», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что США было проще договариваться с одним сильно ослабленным субъектом мировой политики, чем со множеством разных и не всегда стабильных государств. «Так что нынешняя позиция Волкера как представителя США не стыкуется с предыдущими взглядами Вашингтона на распад СССР», — заключил Коктыш.

Также по теме «Экзотическая идея»: как Украина намерена препятствовать проведению выборов президента России в Крыму В Киеве задумались, как помешать проведению выборов российского президента на территории Крыма в марте 2018 года. В Верховной раде уже...

Президент Центра системного анализа и прогнозирования украинский политолог Ростислав Ищенко сказал RT, что при определённых обстоятельствах заявление Волкера может привести к внешнеполитическому скандалу. «Как мы знаем, Прибалтика получила независимость в результате распада СССР. Имел ли в виду Волкер, что Крым вернётся к Украине в результате распада РФ как государства? МИД России имеет полное право обратиться в Госдеп США с требованием прояснить позицию этого дипломата», — считает эксперт.

По его словам, если Волкер имел в виду именно распад России, российское внешнеполитическое ведомство может настаивать на замене Волкера на другого участника переговоров. «Хотя даже если это произойдёт, Москве это мало что даст, ведь Волкер представляет Госдеп Соединённых Штатов на переговорах, которые и так не ведутся. Отчасти именно по этой причине и было сделано подобное заявление: Минские соглашения по факту никто не соблюдает, значит, нужно таким скандальным образом напомнить всем, что вы присутствуете в медийном поле», — добавил Ищенко.

Коллаборанты и националисты

Впрочем, провокационные заявления по поводу возврата Крыма Украине в последнее время делал не только спецпосланник Госдепартамента США. В конце апреля украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «детально» обсудил план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step (шаг за шагом) с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Арсен Аваков и Уэсс Митчелл

© avakov.com

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил Аваков.

Глава украинского МВД напомнил также о необходимости принять законы об амнистии и о коллаборантах. «Я также уверен, что нам придётся принять закон о коллаборантах. Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства», — заявил Аваков, добавив, что «закон о коллаборантах обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека».

Также по теме «Любой ценой вернуть регионы»: как Киев провоцирует напряжённость в Донбассе Население самопровозглашённой Донецкой народной республики снова осталось без водоснабжения — из-за обстрелов ВСУ пришлось остановить...

«Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или всё же заслуживает меры порицания», — отметил глава МВД. Аваков также призвал Нацгвардию и Нацполицию Украины «готовиться к работе» на территории Донбасса.

Ищенко считает что слова Авакова были обращены вовсе не к жителям Крыма или Донбасса, и его позиция абсолютно никак не повлияет на мнение людей, проживающих в этих регионах. «Если бы даже Аваков обещал всем жителям Крыма и Донбасса бесплатно выдавать мороженое после их возврата на Украину, они бы от этого вернуться туда не захотели. Им вообще безразлично, что он скажет», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что глава МВД Украины ставил целью произвести впечатление на праворадикально настроенных украинских граждан.

«Авакову необходимо иметь прочные позиции в Киеве, и это зависит как раз от ультраправых групп граждан Украины — вот для них он подобные слова и произносит, зная, что от него ожидают именно таких слов», — пояснил эксперт.

Ищенко добавил, что ровно такую же цель преследует зачастую и президент Украины Пётр Порошенко, когда делает не менее жёсткие заявления. «Без националистов он не сможет сохранить власть, а потому позволяет себе различные зубодробительные высказывания, которые этим националистам нравятся», — пояснил политолог.

По мнению Ищенко, хотя провокационные слова Авакова или Порошенко не приведут к эскалации боевых действий в Донбассе, в целом отношения Москвы и Киева из-за подобных заявлений останутся скорее враждебными.