«Экзотическая идея»: как Украина намерена препятствовать проведению выборов президента России в Крыму

В Киеве задумались, как помешать проведению выборов российского президента на территории Крыма в марте 2018 года. В Верховной раде уже зарегистрировали постановление фракции «Народный фронт» с призывом создать препятствия для голосования. Украина намерена поднять вопрос о легитимности выборов на уровне ПАСЕ, а также ассамблей НАТО и ОБСЕ. Опрошенные RT представители крымских властей назвали попытки Киева помешать проведению выборов неадекватными и выразили уверенность, что они не увенчаются успехом.

Киев намерен предпринять решительные действия в связи с проведением выборов российского президента на территории Крыма. Так, Верховная рада зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации голосования.

«Вчера Народным фронтом было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу (с призывом. — RT) помешать проведению (в Крыму. — RT) так называемых выборов президента (России. — RT)», — заявил «Украинской правде» лидер фракции Максим Бурбак.

По его словам, в мире должны признать эти выборы нелегитимными. Использовать же для этого он предлагает опыт выборов в Госдуму.

Тогда украинские власти запретили проведение выборов на территории российских дипломатических миссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В день голосования — 10 сентября 2017 года — радикалы отметились провокациями. В целом Рада признала депутатские выборы нелегитимными, в чём её поддержали США и Евросоюз.

Привлекут все инстанции

Своё недовольство мартовскими выборами выразила и первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Она заявила, что для Украины это «серьёзный вызов», и пообещала поднять вопрос в ПАСЕ и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ. Политик уверена, что жителей полуострова принуждают к участию в выборах и насильно выдают им паспорта РФ.

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При этом стоит отметить, что, по результатам референдума 2014 года, более 95% жителей республики проголосовали за её вхождение в состав России.

«Вопрос о нелегитимности выборов президента России в оккупированном Крыму должен быть одним из ключевых, который украинская парламентская делегация должна поднимать на всех уровнях. И мы будем говорить об этом в ПАСЕ на апрельской сессии и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ», — сказала Геращенко в интервью «Голосу Украины».

В связи с этим, по её словам, необходимо, чтобы «украинские парламентские делегации за рубежом сохраняли единство позиций». Кроме того, Геращенко безапелляционно заявила, что нынешний президент России Владимир Путин стремится создать «постсоветскую империю» и «Украина для него в этом здании — главный камешек».

«Это просто невозможно»

В Крыму инициативы Киева назвали невыполнимыми и фантастическими. Как отметил заместитель председателя комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, помешать проведению выборов украинские чиновники не смогут никаким образом.

«Я поражаюсь неадекватности украинских политиков. Помешать выборам президента России в Крыму вообще никто не может, это просто невозможно. Я вспоминаю референдум 2014 года — тогда ещё возможно было помешать его провести. Сейчас же помешать провести выборы президента нельзя — это просто фантастика», — сказал Гемпель в беседе с RT.

Он добавил, что посетившие Крым европейские политики не сомневаются, что выборы президента России будут организованы в Крыму и «пройдут на самом высоком уровне».

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал экзотической идею Киева привлечь в вопросе выборов на свою сторону мировое сообщество.

«Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов», — написал сенатор в своём Twitter.

В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 6, 2018

Соревнование в радикальности

Бесполезность каких-либо постановлений в отношении российских выборов подчеркнул и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. По его словам, на такие заявления в республике просто не обращают внимания.

«К сожалению, у них (в Киеве. — RT) преобладают эмоции. Они не могут взвесить и найти правильные подходы к тому, чтобы все успокоились и нашли путь к созиданию и взаимоуважению. Это уже всем надоело — всем нам, всем национальностям. Никто их не слушает. Есть отдельные единицы — и всё. Они что уже только не делали: и блэкауты, и транспортную блокаду, и продовольственную, а мы всё равно процветаем», — пояснил Ильясов в беседе с RT.

Вид на город Севастополь

РИА Новости

В то же время эксперты отмечают, что на Западе инициативе Киева не станут придавать большого значения, тем более что Украина в последнее время подпортила свои отношения с некоторыми из европейских соседей.

«Это смешно. Украина ссорится со всеми по кругу, учитывая принятый в Киеве закон об образовании и обращение к полякам с просьбой не подписывать закон о национальной памяти, который делает бандеровщину уголовным преступление. Поэтому она вполне может оказаться в серьёзной изоляции», — сказал RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По его словам, эти заявления из серии «кто громче крикнет или кто сделает предложение радикальнее» имеют внутриполитический характер.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.