«Законодательный спам»: как депутаты Верховной рады стали европейскими лидерами по количеству инициатив

Верховная рада VIII созыва оказалась на первом месте в Европе по числу зарегистрированных законопроектов. По подсчётам Комитета избирателей Украины, в среднем парламентарии вносят на рассмотрение 1,8 тыс. документов в год. При этом, по сравнению с европейскими коллегами, у украинских народных избранников самый низкий КПД: из всей массы проектов лишь 12% принимаются Радой. В чём причина столь низкой эффективности постмайданных депутатов, выяснял RT.

Украинские депутаты оказались наиболее активными законотворцами в Европе. По подсчётам Комитета избирателей Украины, в среднем Рада VIII созыва регистрирует ежегодно до 1,8 тыс. законопроектов, поданных парламентариями. Этот показатель — самый высокий в Европе. По данным организации, на втором месте находится Италия (644), на третьем — Франция (337). Наименьшую активность проявляют норвежские народные избранники — пять законодательных инициатив в год. При этом КПД украинских депутатов самый низкий в Старом Свете — Рада принимает всего 12% законов.

Всего за 3,5 года работы нынешняя Рада зарегистрировала 10,7 тыс. законопроектов от народных избранников, правительства и президента. Это национальный рекорд по числу законодательных инициатив. В парламентах предыдущих созывов за весь срок регистрировалось не более 8,1 тыс. документов. У постмайданной Рады, по данным Комитета избирателей Украины (КИУ), показатель эффективности не превышает 12%. Остальные 88% инициатив, по словам председателя КИУ Алексея Кошелева, — «низкокачественный законодательный спам».

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«Каждый второй законопроект получает негативные выводы Государственного научно-экспертного управления Верховной рады, а каждый третий — Министерства финансов Украины», — говорится в отчёте КИУ.

Впрочем, это не останавливает депутатов: в этом году новые законопроекты регистрировались в Верховной раде даже во время новогодних праздников.

Несмотря на непрекращающееся законотворчество, украинские депутаты не горели желанием ходить на работу в прошлом году. В Раде, по данным КИУ, состоялось всего 116 пленарных заседаний, что на восемь сессий меньше, чем в 2016 и 2015 годах. При этом заседания посещали в среднем 300 из работающих в парламенте 423 народных депутатов. 56 депутатов пропустили свыше 90% голосований.

«Законный» бизнес

Беспрецедентному по объёмам и неэффективности законотворчеству Верховной рады VIII созыва есть объяснение, считают политологи. Большинство законопроектов украинские парламентарии регистрируют в собственных интересах, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Источник RT в партии «Народный фронт» отметил, что основная масса депутатов «просто рупор своих спонсоров» и что они регистрируют законопроекты «по требованию заказчика». Также, по словам собеседника RT, парламентарии «продают свои голоса» и готовы вносить любые, даже самые абсурдные законодательные инициативы, лишь бы привлечь к себе внимание избирателей.

Беглый украинский олигарх Александр Онищенко неоднократно рассказывал, что за голосование по важным вопросам депутаты получают деньги, а «цена голоса» народного избранника колеблется от $20 тыс. до $100 тыс.

В Верховной раде, 5 октября 2017.

© Genya SAVILOV / AFP

Желающих пролоббировать свои интересы через Верховную раду очень много, поэтому в стенах парламента регистрируется такое большое число законопроектов, поясняет источник RT в партии «Народный фронт». В качестве примера «ангажированных законодательных инициатив» можно привести принятый парламентом документ, согласно которому с марта 2018 года украинских экспортёров освободили от уплаты НДС при поставке за границу сои, рапса и подсолнечника. По утверждению собеседника RT, это было сделано в интересах аграрной корпорации «Кернел» Андрея Веревского.

По мнению экспертов, большинство предпринимателей пошли в парламент, чтобы отстаивать интересы своего бизнеса.

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«В выборных списках оказалось множество бизнесменов. И, по моей информации, места в Верховной раде продавались. Стоили они от $3 млн до $10 млн за мандат. Понятно, что так на Украине было всегда. Но я бы хотел, чтобы после «майдана» это всё-таки закончилось», — рассказал в 2015 году в интервью изданию Der Spiegel основатель одного из крупнейших инвестиционных банков Украины Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, только 60 депутатов в Раде на тот момент работали эффективно.

Эксперты также отмечают, что порой Верховную раду используют, чтобы надавить на конкурентов. В конце 2016 года народные депутаты Геннадий Кривошея («Народный фронт»), Дмитрий Лубинец и Андрей Шинькович (оба из Блока Петра Порошенко «Солидарность») обратились в СБУ и СНБО с просьбой проверить работу крупнейшей украинской продовольственной сети «АТБ» из-за её возможной работы в Крыму. И уже через месяц — в январе 2017 года — в парламенте появился законопроект о национализации ретейлера — он якобы работал на территории Донбасса.

«Всё это могло стать продолжением личной войны между Сергеем Рыбалко, депутатом от нашей партии, и собственником компании S.Group, и совладельцем «АТБ» Геннадием Буткевичем. Рыбалко был женат на дочери Буткевича, и они скандально развелись», — пояснил источник RT в Радикальной партии.

Впрочем, законопроект о национализации «АТБ» парламент пока так и не рассмотрел.

Аналитики считают, что у Рады мало шансов повысить эффективность и продуктивность своей работы до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2019 году.

«Депутаты IX созыва Верховной рады будут не лучше, поскольку в парламент попадут преимущественно популисты, — считает источник RT в администрации президента Украины. — Народные избранники так же будут решать свои бизнес-вопросы, поэтому США и ЕС требуют не допустить роспуска Рады нынешнего созыва, хотя работает она из рук вон плохо».

Законотворчество в России

Комитет избирателей Украины не включил в свою статистику Россию. Тем не менее, претендовать на столь сомнительную пальму первенства российские парламентарии всё равно не смогли бы.

За весь период деятельности Госдумы VI созыва (2011—2016 г.г.) в неё было внесено 7129 законопроектов. Из них более 30% (2195 документов) были одобрены и подписаны президентом страны.

При этом Интерфакс сообщает, что, согласно статистике Института анализа политической инфраструктуры (ИнАПИ), за период с декабря 2011 по март 2016 года депутатами ГД было внесено 3679 проектов законов. Из них приняты 549.

Что касается Госдумы VII созыва, то за весь период работы (с октября 2016 года) на рассмотрение было внесено 1599 законопроектов, из них 587 (более 36%) уже подписаны Владимиром Путиным.