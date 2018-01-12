«Чёрная метка для Порошенко»: какой компромат содержит рассекреченное решение украинского суда о миллиардах Януковича

Телеканал Al Jazeera опубликовал засекреченное прокуратурой Украины решение Краматорского городского суда о конфискации $1,5 млрд у окружения экс-президента Виктора Януковича. В документе описаны схемы вывода денег из страны, в которых оказались замешаны представители действующих киевских властей. Информация о закулисных связях бывших и нынешних политических элит вызвала резко отрицательную реакцию в украинском обществе. О последствиях обнародования финансовых махинаций — в материале RT.

Секрет на $1,5 млрд

Арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своём сайте решение Краматорского городского суда Донецкой области о конфискации около $1,5 млрд у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича. В обнародованном документе описаны схемы вывода c Украины средств, к которым имели отношение представители постмайданных властей. Решение суда было принято ещё в конце апреля, но текст документа украинская Генпрокуратура отнесла к гостайне. По информации издания «Украинская правда», гриф секретности на документе поставил лично генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Мы приняли решение о засекречивании этого приговора не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или какие-то коммерческие структуры — их сотни. Мы мотивировали своё решение тем, что в отношении подавляющего большинства компаний идут активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях посредством каналов международно-правовой помощи», — заявил в четверг, 11 января, в ходе пресс-конференции заместитель украинского генпрокурора Евгений Енин.

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В конце сентября прошлого года правозащитная организация Transparency International на Украине обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и государственного предприятия «Информационные судебные системы» (ведёт публичный реестр судебных решений), потребовав рассекретить судебный приговор о конфискации $1,5 млрд.

«Прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала $1,5 млрд средств бывшего режима. Решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано. Transparency International на Украине считает это тревожным сигналом, ведь, во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то его можно обжаловать», — говорилось в заявлении Transparency International.

Однако добиться позитивного решения суда не удалось.

Теперь из обнародованного Al Jazeera документа выяснилось, что к схемам вывода средств с Украины причастна финансовая группа ICU, близкая к представителям нынешних украинских властей.

Ни подтвердить, ни опровергнуть

ICU — финансовая группа, созданная в 2006 году. Она занимается торговлей ценными бумагами, управлением активами и предоставляет инвестиционно-банковские услуги. Известность ICU получила после победы «майдана», когда её основатель Валерия Гонтарева возглавила украинский Национальный банк.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева

РИА Новости

© Евгений Котенко

По словам экспертов, бывшие и нынешние менеджеры и владельцы ICU сегодня широко представлены во власти. Так, один из совладельцев финансовой группы, Макар Пасенюк, входит в ближайшее окружение президента Петра Порошенко и ведёт дела о продаже его бизнеса. Один из экс-сотрудников ICU, Владимир Демчишин, возглавляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, другой — Дмитрий Вовк — Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В 2012—2014 годах окружение Януковича, как отмечается в решении украинского суда, выводило деньги из НБУ, «Нафтогаза», «Укргаздобычи», «Укрнафты» и других компаний. Средства уходили за границу через 400 украинских и иностранных фирм, а затем на эти деньги юридические лица покупали облигации внутреннего займа Украины, которые выпускал Минфин под 8% годовых в валюте. Ценные бумаги приобретались с помощью финансовой группы ICU.

В судебном решении упоминается Сергей Курченко, которого называют «кошельком Януковича». Он входил в «семью» — круг наиболее приближённых к экс-президенту людей. Имя самого Януковича в документе не значится.

«Никакого решения суда относительно Виктора Януковича, а тем более каких-то $1,5 млрд, нет. Я, его адвокат, говорю с полной ответственностью. У меня на руках есть выписки из банковских счетов Виктора Януковича в Ощадбанке. По этим документам, на одном его счету — 28,78 млн гривен ($1 млн), на втором — 2,26 млн гривен ($81 тыс.)», — заявил в интервью изданию «Гордон» адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

В ICU также утверждают, что не нарушали закон, позволяя окружению Виктора Януковича приобрести украинские ценные бумаги.

Валерия Гонтарева хранит молчание. В апреле прошлого года она подала в отставку с поста главы Нацбанка, которую Верховная рада так и не приняла. По словам источника RT в Нацполиции Украины, Гонтарева давно покинула страну.

Генеральная прокуратура не может подтвердить или опровергнуть подлинность решения Краматорского суда о конфискации $1,5 млрд, которое было обнародовано Al Jazeera, заявил Енин на брифинге 11 января.

«Пока мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращаю внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера. Хотел бы отметить, что в нашем государстве, как и в любом другом, есть порядок обращения с секретными документами. В нашей стране данный вопрос находится в компетенции СБУ», — сказал заместитель генпрокурора.

РИА Новости

© Александр Демьянчук

Резонансное дело

Публикация Al Jazeera вызвала резонанс в украинском обществе, чем не преминули воспользоваться оппозиционные политики.

«То есть личные финансисты Порошенко вывели за пределы Украины $1,5 млрд через программу ICU. Прокуроры, пряча концы в воду, прикрыли Гонтареву, Пасенюка, через которого проходят все офшоры Порошенко, который является главным финансистом президента и его фабрики, который вывел и украл деньги Януковича. Я хочу спросить Луценко: где дело на Гонтареву? Где дело на Пасенюка, где дело на самого себя и на этих прокурорчиков?» — заявил 11 января экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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Скандал может больно ударить по окружению Порошенко и по самому президенту, считает источник RT в Национальной полиции Украины.

«В отношении руководства компании ICU может начаться уголовное преследование за помощь в отмывании денег. Слишком уж резонансным оказалось дело. Поэтому решение суда и было засекреченным», — подчеркнул собеседник RT.

Как отметил украинский журналист Константин Стогний, публикация Al Jazeera может иметь и международный резонанс.

«Наступили те времена, когда украинцы о важных решениях по самой главной теме страны будут узнавать от катарских журналистов... Судя по этому секретному для украинцев и доступному для арабов документу, Генпрокуратура не очень заморачивается такими «мелочами», как закон и справедливость. Грядёт скандал... Международный! Интересно, чем политтехнологи попытаются его перебить?» — написал Стогний в своём Facebook.

По словам блогера Игоря Лесева, публикация Al Jazeera — это «чёрная метка лично для Петра Алексеевича» и первое за четыре года «реальное обвинение экс-президента Украины в коррупции». Однако в этом деле телеканал только исполнитель, считает Лесев.

«Заказчик, понятное дело, в Штатах. Но это не окружение Трампа. Те вообще инертные на внешней арене, особенно со всем, что связано с Украиной. У нас до сих пор Йованович в послах, что само по себе диковинно, учитывая традицию тотальной сменяемости послов при смене партийной окраски руководителя Госдепа. След ведёт на старика Сороса и его Open Society Foundation», — написал блогер в своём Facebook.

«Не исключаю, что публикация решения суда может быть связана с желанием заменить первые лица государства, — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Украина не отвечает тем требованиям, которые перед страной ставят её западные партнёры, в первую очередь США».

Именно поэтому в качестве возможных претендентов на пост президента Украины рассматриваются «певцы и танцоры», добавил Кошкин. В сложившейся ситуации шансы сделать политическую карьеру на Украине появляются у бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который, как полагает эксперт, может возглавить страну вместе с другим политиком.