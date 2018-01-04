Инфляция прогнозов: что ждёт экономику Украины в 2018 году

Украинская экономика развивается гораздо медленнее, чем планировало правительство в начале 2017-го. По итогам года инфляция выросла не на 8%, а на 13,6%, а ВВП вместо запланированных 3% — всего на 1,8%. Эксперты говорят, что для повышения уровня благосостояния страны экономика должна расти не менее чем на 5% в год, но потенциала для достижения таких показателей в 2018-м у Украины нет. Более того, в ближайшее время в стране начнётся подготовка к президентским выборам, и правительство будет принимать популистские решения, которые только разгонят инфляцию. С какими проблемами столкнётся экономика Украины в ближайшие 12 месяцев — в материале RT.

Украинская экономика в 2017 году развивалась хуже, чем планировали власти страны. В середине декабря заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что в этом году инфляция составит от 12,2% до 13,6%. При этом ещё в начале года регулятор прогнозировал: цены на товары и услуги за год вырастут не более чем на 8%.

Меньше прогнозируемого вырастет и ВВП страны. Если в начале года правительство рассчитывало, что рост экономики составит 3%, то уже в июле снизило свой прогноз до 1,8%, и декабрьские данные эту цифру подтвердили.

«Учитывая более низкий, чем ожидалось, урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года,спад в сельском хозяйстве в четвёртом квартале 2017 года может быть более существенным, чем прогнозировалось», — говорится в официальном сообщении Нацбанка от 21 декабря.

Напомним, что на сельскохозяйственную продукцию приходится примерно половина украинского производства и свыше 50% экспорта.

© Евгений Котенко / РИА Новости

Дефицит текущего счёта платёжного баланса (соотношение экспорта и импорта) растёт — в октябре 2017 года, по данным Нацбанка, он составил $408 млн, тогда как год назад эта цифра была почти вдвое меньше — $234 млн. Это значит, что Украина больше товаров импортирует, чем экспортирует.

Всё ниже и ниже

Эксперты отмечают, что незначительный рост украинской экономики не компенсирует её провалы в 2014 и 2015 годах.

Также по теме Дорогая Украина: чем обернётся для страны стремительный рост цен на товары и услуги На Украине с января по октябрь нынешнего года подорожали две трети продуктов первой необходимости. Такие данные приводит Ассоциация...

«Наше правительство с гордостью представило рост в 2,5% ВВП в первом квартале 2017 года (2,3% во втором и 2,1% в третьем квартале). Но стоит взглянуть на показатели 2013 года и вспомнить, что в 2014 и 2015 годах мы упали на 17% и лишь в прошлом году отыграли 2,2%. По результатам 2017 года в лучшем случае мы окажемся на уровне около 90% от показателя ВВП 2013 года. Но настоящая трагедия в том, что сегодня мы не дотягиваем даже до 65% 1991 года. Для сравнения: мировой показатель ВВП за это же время более чем удвоился», — заявлял ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его мнению, в слабом развитии экономики Украины значительную роль играет коррупция и теневая экономика, уровень которой в стране достиг 50%.

В апреле аудиторская компания Ernst & Young опубликовала исследование, посвящённое восприятию коррупции в 41 стране Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Украина заняла первое место.

«Ни одной стране мира не удавалось выйти из бедности, если она росла ниже, чем на 5% ВВП в год, и Украина вряд ли станет исключением», — полагает Устенко.

Основной причиной роста инфляции в стране эксперты называют повышение правительством минимальной заработной платы с начала 2017 года в два раза — до 3,2 тыс. грн. ($114) в месяц.

«Это привело к тому, что налоговое давление на бизнес усилилось, и производители повысили цены на свою продукцию», — пояснил RT директор крупной украинской инвестиционной компании.

По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, за 2017 год сало в стране подорожало на 68%, свёкла — на 58%, морковь — на 57%, свинина — на 37%, а говядина — на 30%. Такую информацию привёл на своей странице в Facebook глава ассоциации Алексей Дорошенко.

Он подсчитал, что фрукты к новогоднему столу обошлись украинцам на 17% дороже, чем, к примеру, жителям Польши.

«Такая разница связана, во-первых, с налогообложением, а во-вторых, с меньшей маржой продавцов и импортёров. НДС, который заложен в цитрусовые в Польше, составляет 5%, а на Украине — 20%. Но это объясняет лишь 14% разницы в цене фруктовой корзины. Оставшиеся 3% — высокая конкуренция на рынке. В следующем году практически все продукты в Польше будут дешевле, чем на Украине, несмотря на четырёхкратную разницу в наших средних зарплатах», — написал Дорошенко.

Сколько стоит доверие населения

По мнению экспертов, ожидать улучшения экономической ситуации на Украине в 2018 году не стоит.

«Это маловероятно, поскольку правительство не намерено усиливать борьбу с коррупцией, а готово принимать лишь популистские решения», — отметил в беседе с RT директор крупной украинской инвестиционной компании.

Он пояснил, что для повышения уровня благосостояния ВВП Украины должен вырасти минимум на 3%, инфляция должна быть не выше 6%, а национальная украинская валюта — стоить 29,3 грн. за доллар США (сейчас 28—28,2 грн.).

Экспорт зерна, Николаев, Украина

Reuters

«Стоимость энергоресурсов будет расти быстрее, чем цены на зерно и металл (основные украинские экспортные товары. — RT). Поэтому в 2018 году дефицит во внешней торговле может вырасти до $7 млрд, а это нужно будет перекрывать за счёт золотовалютных резервов (на конец ноября 2017 года они составляли $19 млрд. — RT)», — сообщил в конце декабря телеканалу «112 Украина» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, существует риск, что тарифы на услуги ЖКХ на Украине в 2018 году вырастут на 30—40% для населения и на 50% для бизнеса, что приведёт к росту всех цен и тарифов в стране. Повысить плату за газ для населения требует МВФ для выделения пятого транша на сумму $1,9 млрд.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отмечает, что заложенный правительством Украины сценарий на 2018 год с ростом ВВП на 3% при потребительской инфляции в 9% выглядит реалистично. При этом он подчеркнул, что для успеха страны необходим рост ВВП более 4% в год.

«Такой рост можно получить только при условии активного привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По итогам 2017 года чистый приток ПИИ оценивается приблизительно в $2,5 млрд, а необходимо, чтобы был приток как минимум $5 млрд. Напомним, что в период 2005—2008 годов Украина привлекала в среднем по $8 млрд ПИИ в год», — сообщил Чурин в интервью «112 Украина».

Инфляцию в стране будет подталкивать и желание правительства повысить минимальную заработную плату до 4,1 тыс. грн. ($146) в месяц во втором полугодии.

Правительству придётся повышать социальные стандарты, подтверждает источник RT из окружения президента Петра Порошенко. «Уже сейчас понятно, что доверие населения надо вернуть любыми методами. На кону — второй президентский срок нынешнего главы государства», — пояснил он. Но повышение зарплат неизбежно приведёт к росту инфляции и, как следствие, к продолжению падения уровня жизни населения.