Депортация близко: Саакашвили заочно приговорён в Грузии к трём годам тюрьмы

Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. Сейчас Саакашвили находится на Украине, и официальные лица в Киеве не исключает его скорой депортации на родину. Сам Саакашвили назвал решение суда незаконным и заявил, что вынесение приговора говорит о «синхронности действий олигархических властей на Украине и в Грузии».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорён судом в Тбилиси к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Бывший грузинский лидер признан виновным по статье «Злоупотребление служебным положением».

Согласно постановлению суда, Михаил Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, и таким образом избавил их от ответственности.

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В материалах следствия указывается, что в бытность президентом Грузии Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал одному из высокопоставленных сотрудников МВД Грузии помиловать осуждённых за убийство Гиргвлиани. В 2008 году Саакашвили, в обход официальных процедур, своим указом помиловал тогдашних офицеров грузинского МВД Геронтия Аланию, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачаву, «создав этим правовую основу для их условно-досрочного освобождения».

Формально суд лишил Михаила Саакашвили свободы на четыре года, однако с учётом закона «Об амнистии» срок сократили до трёх лет.

Теперь бывший грузинский президент в течение полутора лет не сможет занимать в стране какие-либо посты на госслужбе. «Михаилу Саакашвили в течении полутора лет запрещено занимать в Грузии должность в государственных службах или в органах местного самоуправления», — цитирует ТАСС постановление суда.

Адвокаты бывшего грузинского лидера попытались оправдать Саакашвили, однако прокурор Ираклий Надарейшвили подчеркнул, что «право на помилование не является абсолютным».

«Экс-президент стал осуждённым не из-за помилования, а из-за злоупотребления служебными полномочиями», — пояснил прокурор.

«С одной стороны, прискорбно, что бывший президент Грузии признан виновным, но есть вторая, правовая, сторона, и это дело должно стать превенцией, примером равноправия всех перед законом», — добавил Надарейшвили.

Зал заседаний Тбилисского городского суда

РИА Новости

Саакашвили отреагировал

Впрочем, сам бывший грузинский лидер назвал приговор незаконным. По словам Саакашвили, решение суда в Тбилиси «противоречит международным нормам и здравому смыслу».

«Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал по отношению к 133 бывшим военнослужащим), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких-либо фактов коррупции, ни других правонарушений», — считает бывший глава республики.

Саакашвили уверен, что все уголовные дела против него и в Грузии, и на Украине — не что иное, как попытка местных политических элит повлиять на «борьбу с коррупцией».

«Но этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве, показывает, что олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — уверен бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области.

«Безотлагательная депортация в Грузию»

Решение суда в Тбилиси является весомым аргументом для депортации Михаила Саакашвили в Грузию. Уверенность в этом высказал депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Украинский депутат считает, что для этого у официального Киева есть все юридические возможности.

«Саакашвили приговорён к трём годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, пока в Грузии. Будучи президентом Грузии, Саакашвили в обход комиссии по помилованию помиловал трёх человек, виновных в убийстве банковского работника, то есть чистом уголовном убийстве. Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию», — написал украинский депутат на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили скрывается от правоохранителей на крыше своего дома в Киеве

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О том, что решение Тбилисского городского суда может послужить веским аргументом для отправки Михаила Саакашвили в Грузию, говорит и бывший руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека», — подчеркнула она.

Прорыв через границу

10 сентября 2017 года лишённый украинского гражданства Михаил Саакашвили при помощи своих соратников прорвался через кордоны украинских пограничников.

Изначально он сел в поезд «Интерсити», следующий в Киев через Львов, однако был вынужден покинуть его, так как отправление задерживалось из-за «человека без необходимых документов». После этого Саакашвили решил поехать на автобусе и на КПП «Шегини» пересёк польскую границу.

Затем его сторонники прорвали оцепление украинских пограничников, и бывший губернатор Одесской области смог проникнуть на территорию Украины.

Сам Саакашвили рассказал, что польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о возможных «проблемах».

Более того, по словам политика, на КПП «Шегини» его встретил спецназ «в экипировке Советского Союза и в железных щитах».