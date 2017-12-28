«Революционер вместо реформатора»: почему Киев признал ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

Михаил Саакашвили из реформатора превратился в революционера и, получая финансирование из-за рубежа, совершает необоснованные нападки на Киев. Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Опрошенные RT эксперты отмечают, что критика коррумпированности политической верхушки в Киеве вполне обоснованна, а за действиями экс-губернатора Одесской области стоят опытные политтехнологи. С каким политическим багажом самый яркий оппонент Порошенко провожает 2017 год — в материале RT.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times дала свою оценку политической деятельности Михаила Саакашвили. По её словам, грузинского политика приглашали на Украину не для того, чтобы он устраивал революцию.

«Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему. Им движет уязвлённое эго и ненасытная жажда власти», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ivanna Klympush-Tsintsadze: Saakashvili has been little more than an agent of disruption since he arrived in Ukraine.https://t.co/FsagsKpL4p#Opinion — The Washington Times (@WashTimes) December 27, 2017

Вице-премьер добавила, что страна сейчас нуждается в мире на востоке, поддержке из-за границы и укреплении отношений между гражданами и правительством. Саакашвили же не способствует достижению ни одной из этих целей.

«Он говорит, что борется против коррумпированных институтов, но это не так. Он разрушает общественное доверие. Его критика несправедлива и безответственна. Он поступает безрассудно, ведёт себя как слон в посудной лавке. Но разбивает он не посуду, а жизни миллионов украинцев и стабильность во всём регионе», — пояснила вице-премьер.

При этом она признала, что украинские власти не идеальны и совершают ошибки, а обещанные Западу реформы продвигаются не так быстро, как хотелось бы. Но всё это, по оценке Климпуш-Цинцадзе, не имеет никакого отношения к Саакашвили, который получает поддержку из других стран.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

«Похоже, Саакашвили был готов заключить договор с дьяволом, получая финансовые вливания от поддерживаемого Кремлём олигарха», — считает украинский политик.

Кто заказчик?

Опрошенные RT эксперты не делают однозначных выводов о том, кто стоит за протестными движениями Саакашвили. Однако Россия меньше всего заинтересована в очередном киевском «майдане», соглашаются политологи.

«Цель Саакашвили — это расшатывание режима Порошенко. Здесь он действует вполне как наёмный политтехнолог, вернее, как наёмный исполнитель. И в этом плане его миссия понятна, цели тоже понятны. Но до сих пор остаётся интригой, кто является заказчиком. Кто-то из украинских олигархов или политиков или кто-то из американских. Я думаю, скорее украинских», — рассказал в беседе с RT член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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По оценке политолога, у Саакашвили вполне есть шансы «устроить второй «майдан», так как в украинском обществе уже существует много недовольных нынешней властью.

«Государство, общественный договор — это вещи абстрактные… они все находятся в головах у людей. Если в какой-то момент происходит перелом и граждане решают, что государства нет, то его нет», — пояснил Кирилл Коктыш.

Но пока сложно оценить процент действительно недовольных Порошенко среди последователей бывшего губернатора Одесской области. По словам эксперта, трудно понять, «сколько из них искренних, а сколько за деньги». Сомневаться же в том, что протестные движения кем-то финансируются, не приходится, так как «поверить в стихийность действий последователей Саакашвили, которые имеют штаб и не имеют финансов и конкретного плана, как-то очень тяжело», считает доцент кафедры политической теории МГИМО.

Напомним, в СМИ не раз появлялась информация о том, что протестные акции на Украине финансируются из активов олигарха Игоря Коломойского, целью которого является смена власти в стране. Ранее Коломойского обвиняли в спонсировании переворота 2014 года.

«По нолям»

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что финансирование Саакашвили организовано Западом, но эффект от этой стратегии пока нулевой.

«Если подводить итоги уходящего года для Саакашвили, то можно сказать так: по нолям. У него появилась возможность устроить очередной «майдан» на Украине. Все эти возможности ему были предоставлены его покровителями на Западе, но он их пока не использовал», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом он опроверг предположения, что бывший губернатор Одесской области спонсируется Кремлём, так как политическая позиция Саакашвили не близка Москве.

«Он (Саакашвили. — RT) просто использует проблему, которая является главной у Порошенко и его власти, — это такая коррупция, которая неприемлема даже для тех спонсоров этого режима, которые готовы на многое закрыть глаза ради того, чтобы этот режим был антироссийским. Естественно, он именно за эту проблему и ухватился, потому что во всём другом он не противоречит нынешним властям. Он настроен также антироссийски, также прозападно, также не готов выполнять Минские соглашения», — сказал политолог.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

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Между тем спонсоры Саакашвили вряд ли захотят, чтобы он встал у власти, если в новом году получится сместить Порошенко, считает Владимир Жарихин. Скорее всего, грузинского политика лишь используют, чтобы «расчистить путь для кого-то другого».

Эксцентричный реформатор

Напомним, Михаил Саакашвили ушёл с должности главы Грузии в ноябре 2013 года. По приглашению Петра Порошенко в 2015 году он приехал на Украину и уже в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.

В ноябре 2016 года политик заявил, что покидает свой пост, на котором он не может достойно выполнять свои обязанности из-за коррупции. Через некоторое время Саакашвили заявил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах власти во всей стране. Постепенно его заявления приобрели антиправительственный характер. К концу 2017 года политик стал призывать к импичменту президента.

При этом киевские власти попытались нейтрализовать эксцентричного оппозиционера. Его лишили гражданства и выслали из страны, но при поддержке сторонников он сумел прорваться обратно, незаконно перейдя польско-украинскую границу. При этом его последователи не раз действовали достаточно агрессивно и устраивали стычки с полицией.

Одновременно с этим Саакашвили подал ряд судебных исков против Киева, считая действия властей неоправданными и незаконными. А члены его партии «Движение новых сил» периодически устраивают митинги и протестные акции.