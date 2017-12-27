Опрос: украинцы считают политиками года Порошенко и Саакашвили
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передаёт «Укринформ».
Отмечается, что 10% респондентов считают политиком года Порошенко, 7,3% — Саакашвили.
Согласно результатам опроса, 6,4% украинцев назвали политиком года лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 5,3% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Ранее проведённый опрос показал, что почти 40% украинских граждан выступают за немедленное отстранение Порошенко.
19 декабря сообщалось, что уровень поддержки украинцами Порошенко и его действий продолжает падать.