Опрос: украинцы считают политиками года Порошенко и Саакашвили

Украинцы считают политиками года украинского лидера Петра Порошенко и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передаёт «Укринформ».

Отмечается, что 10% респондентов считают политиком года Порошенко, 7,3% — Саакашвили.

Согласно результатам опроса, 6,4% украинцев назвали политиком года лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 5,3% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Ранее проведённый опрос показал, что почти 40% украинских граждан выступают за немедленное отстранение Порошенко.

19 декабря сообщалось, что уровень поддержки украинцами Порошенко и его действий продолжает падать.