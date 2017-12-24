Кофейный слёт: в Киеве прошла акция против маршей сторонников Саакашвили

В воскресенье в центре Киева прошла акция «Кофе на Крещатике». Её участники собрались, чтобы выразить протест против демонстраций, которые регулярно проводят сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. При этом собравшиеся отмечали «аполитичный» характер мероприятия, многие принесли с собой горячие напитки и сладости. Тем не менее без инцидентов не обошлось. Как прошёл митинг и почему после него Саакашвили сравнил президента Украины Петра Порошенко с его предшественником Виктором Януковичем — в материале RT.

В последнее время воскресенье на Украине стало традиционным днём для проведения протестных акций. На демонстрации в основном выходили сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, среди прочего требовавшие отставки президента Украины Петра Порошенко.

Впрочем, 24 декабря в центре Киева собрались граждане, чтобы выразить своё несогласие с проведением подобных радикальных акций. Дабы подчеркнуть свою мирную позицию, участники демонстрации вышли на Майдан с горячими напитками в термосах и со сладостями.

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По сообщению украинских СМИ, на акцию под названием «Кофе на Крещатике» у Стелы Независимости собрались несколько сотен человек. Причём большинство из них откликнулись на призыв в социальных сетях и принесли с собой сладости компании Roshen — конфеты, шоколад и знаменитые «Киевские» торты.

При этом собравшиеся, среди которых были участники боевых действий в Донбассе и волонтёры, заявляли, что координацию акции никто не осуществлял, пишет Интерфакс-Украина.

Однако без столкновений и радикальных акций в канун католического Рождества в Киеве не обошлось. Вскоре после начала мероприятия активисты ультраправой националистической партии «Национальный корпус» развернули баннер «Мишу в Грузию. Петю в Гагаузию» и зажгли файеры на смотровой площадке над торговым центром «Глобус».

«Сегодня сторонникам Порошенко, которые собрались «просто попить кофе на Майдане», мы принесли особый «десерт». Он должен понравиться не только «кофеманам», но и их оппонентам из числа сторонников Саакашвили», — говорилось в заявлении радикалов.

Reuters

В ходе мероприятия на Майдане, изначально обозначенного как собрание «без политики», неоднократно возникали словесные перепалки. Принял участие в акции «Кофе на Крещатике» и советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

Во время его разговора с бойцами так называемого добровольческого батальона «Азов» произошла стычка. Один из участников акции во время спора толкнул бойца «Азова», возникла потасовка, в которой, однако, никто не пострадал.

Военные требовали от Бирюкова опровергнуть сообщение о том, что Мариуполь в ходе боевых действий на востоке Украины освобождали бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ, а не «Азова».

«Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить», — заявил Бирюков.

Бійці полку «Азов» вимагали від радника президента Юрія Бірюкова спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не «Азову». На Майдані сталася сутичка pic.twitter.com/A0cR0lnGEo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 декабря 2017 г.

В свою очередь, Михаил Саакашвили, призывавший своих сторонников не выходить на акции протеста в это воскресенье и «дать людям отдохнуть на праздники», раскритиковал прошедшее на Майдане собрание.

«В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе, — написал политик в Facebook. — Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны... ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспективах».

Также экс-губернатор Одесской области, говоря об акции «Кофе на Крещатике», провёл параллели между действующим и бывшим президентами Украины.

«Порошенко очень во многом стал похож на Януковича и сегодня дополнил эти параллели ещё одним зеркальным шагом: он выводит на Крещатик «антимайдан» под видом «выпить кофе», — заявил Саакашвили.

По его словам, эта акция была запланирована, поскольку власти ждали очередной марш в поддержку импичмента Порошенко. Опальный политик призвал своих сторонников не реагировать на эту провокацию.

«Власть, которая собирает в свою защиту «антимайдан», быстро и бесславно закончит. Держитесь подальше от любителей порошенковского кофе», — написал Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что собравшиеся в центре Киева — это простые украинцы, которые имеют полное право на проведение митингов и демонстраций: «Помните, митинг анти-Миша так же легитимен, как и анти-Петя».

globallookpress.com

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В то же время, подводя итоги акции, Юрий Бирюков подчеркнул её аполитичность и рассказал, что она, несмотря на плохую погоду, удалась.

«Было суперклёво, хоть и был мерзопакостный дождь со снегом. Были улыбки, шутки, конфеты, пирожные, тортики, кофе... опять кофе... снова кофе... немножко ещё кофе...» — написал он в Facebook.

При этом Бирюков в очередной раз отметил, что акция не была направлена на поддержку действующей власти. Люди просто вышли на улицу «выпить кофе».