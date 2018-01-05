Саакашвили прокомментировал вынесенный ему приговор в Грузии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал «полностью незаконным» вынесенный ему заочно в Грузии приговор.

«Приговор» грузинского суда… по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал он в своём Facebook.

По его словам, это также говорит о том, что «грузинская власть не нашла» на него за пять лет «ничего существенного»: ни фактов коррупции, ни других правонарушений.

«Но этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве, показывает, что олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — добавил политик.

Ранее стало известно, что суд в Грузии признал Саакашвили виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента страны и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.