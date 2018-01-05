Саакашвили заочно приговорён к трём годам тюрьмы в Грузии

Тбилисский городской суд признал Михаила Саакашвили виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.

Об этом сообщает «Грузия Online».

По данным следствия, в 2009 году Саакашвили помиловал четырёх полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство сотрудника «Объединённого банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Дело имело широкий общественный резонанс в стране из-за косвенной причастности к нему ряда тогдашних чиновников, включая бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.

Ранее в МИД Украины заявили, что не ведут переговоры об экстрадиции Саакашвили в Грузию.

Политик покинул Грузию в 2013 году, в настоящее время он находится на Украине.