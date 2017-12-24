Программные заявления: что предлагают избирателям кандидаты в президенты России

Большинство кандидатов на пост президента России уже представили свои предвыборные программы. Этого ещё не сделал действующий глава государства Владимир Путин. Впрочем, по словам экспертов, заявления лидера страны на съезде «Единой России» дают определённое представление о содержании его программного документа. Что участники предвыборной гонки предлагают избирателям — в материале RT.

До президентских выборов осталось менее двух месяцев, кандидаты спешат представить свои программы. 23 декабря XVII, предвыборный съезд ЦК КПРФ выдвинул для участия в выборах бизнесмена, главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Об этом заявил Геннадий Зюганов. Кандидат при этом не является членом КПРФ, но идёт на выборы с партийной программой.

Также в субботу программу, составленную при помощи ряда экспертов, представила Ксения Собчак. Телеведущая выдвигается на пост президента РФ от «Гражданской инициативы». Напомним, партия либерального толка была основана экс-министром экономики РФ Андреем Нечаевым в 2013 году.

Ранее документы, необходимые для официальной регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, в ЦИК подали ветераны российской политической сцены — Григорий Явлинский и Владимир Жириновский.

РИА Новости

Оба кандидата также представили программы, в которых изложили собственное видение необходимых реформ. Пока что свою предвыборную программу не представил Владимир Путин, объявивший о намерении баллотироваться на новый президентский срок в начале декабря. Напомним, Владимир Путин идёт на выборы 2018 года не от партии, а как самовыдвиженец.

При этом лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил, что его партия не станет выдвигать своего кандидата на выборах и поддержит действующего главу государства.

«Мы социалистическая партия, но за последние полгода три принципиальных решения президента — это прямо программные положения нашей партии. Он слышит, мы видим тенденцию», — приводит слова Миронова ТАСС.

Социальный протекционизм

В основе программы лидера ЛДПР лежит, с одной стороны, государственный протекционизм, а с другой — идеи реваншизма. Также большое внимание уделяется вопросам политических свобод и несправедливого распределения доходов.

В числе «экстренных мер», которые намерен предпринять в случае своей победы Жириновский, — отмена «политических» статей 282 УК РФ («Экстремизм») и 212 УК РФ («Нарушение порядка проведения митингов»). Кроме того, политик намерен в срочном порядке восстановить закрытые школы и больницы, а также снизить цены на продукты и лекарства. Не исключено, что добиться этого ЛДПР планирует путём национализации торговых сетей — соответствующий пункт содержится в разделе программы кандидата, посвящённом экономике.

Для восстановления социальной справедливости Жириновский намерен пересмотреть итоги приватизации «путём переговоров», а также ввести прогрессивную шкалу налогообложения с отдельным налогом на сверхдоходы.

Отметим, что законопроекты с предложением отмены плоской шкалы налогообложения не раз вносились на рассмотрение Госдумы в предыдущие годы, но всякий раз отклонялись. При этом прогрессивная шкала существует в ряде развитых стран с рыночной экономикой, таких как, например, Франция.

Также Жириновский настаивает на выводе золотовалютных резервов России из американских ценных бумаг. Напомним, по данным Минфина США, по состоянию на май 2017 года суммарный объем российских вложений в американские гособлигации превысил $100 млрд. Это относительно небольшая сумма, поскольку КНР, к примеру, владеет пакетом государственных ценных бумаг США на сумму порядка $1 трлн.

В сфере государственного здравоохранения Жириновский предлагает отказаться от посреднических услуг частных страховых компаний, перейдя на прямое государственное финансирование. Кроме того, для борьбы с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем политик намерен открыть сеть госмагазинов с дешёвой, но качественной водкой.

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Зато в жилищной сфере Жириновский предлагает протекционистские и ограничительные меры. Например, по его мнению, нужно поставить под запрет сделки с жильём одиноких людей, чтобы они не становились жертвами мошенников.

Наиболее оригинальный подход Жириновский демонстрирует в идеологической и внешнеполитической сферах. Он намерен, во-первых, приложить усилия для исторического примирения «белых» и «красных», но в то же время настроен бескомпромиссно по отношению к событиям начала 1990-х годов — для расследования разграбления страны в этот период он предлагает создать специальную комиссию.

В целом лидер ЛДПР хотел бы восстановить былое величие Российской империи, вернув (мирным путём) все потерянные территории. Во внешней политике главными партнёрами России, по его мнению, являются мусульманские страны — Иран, Турция, Ирак и Сирия. В этом контексте довольно загадочно смотрится инициатива Жириновского по «обеспечению защиты христиан по всему миру».

«За всех!»

«За всех!» — так кратко охарактеризовал свою предвыборную программу выдвиженец КПРФ Павел Грудинин. По словам кандидата, ключевой смысл всех тезисов можно свести к тому, что работающие люди должны жить лучше, чем бездельники. Напомним, Павел Грудинин работает в совхозе имени Ленина с 1982 года, пройдя путь от инженера-механика до директора совхоза, на руководящем посту ему удалось вывести предприятие в лидеры отрасли. Он не является членом КПРФ, однако разделяет идеалы и цели партии.

Кандидат на должность президента РФ от КПРФ — директор подмосковного совхоза им. В. Ленина Павел Грудинин (слева) и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

© Агентство городских новостей «Москва»

Грудинин опирается на программу КПРФ, а также на краткий свод предвыборных тезисов партии под названием «10 шагов к достойной жизни».

Отметим, что современная Коммунистическая партия Российской Федерации готова переосмыслить опыт КПСС и сделать выводы из ошибок, допущенных руководством Советского Союза. Критика просчётов КПСС содержится в первой части партийной программы.

«Рос бюрократизм, сдерживалась самоорганизация народа, снижались общественная энергия и инициатива трудящихся… Позорным венцом этих преступных деяний стал кровавый октябрь 1993 года — расстрел из танковых орудий Дома Советов в Москве, разгон Съезда народных депутатов. Эти события послужили прологом к созданию буржуазного государства и установлению режима национальной измены», — говорится в партийной программе.

Исправить ситуацию коммунисты намерены в три этапа. Во-первых, в стране должна быть установлена демократическая власть трудящихся во главе с КПРФ. Уточняется, что «КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное народовластие». Завершающим этапом должно стать формирование социалистических общественных отношений и социалистического общественного строя.

Впрочем, это глобальные планы партии, речь о которых может идти разве что в долгосрочной перспективе. Среднесрочные же меры, предлагаемые КПРФ, приведены в документе «10 шагов к достойной жизни». С этой программой партия участвовала в выборах 2016 года, и сегодня тезисы не утратили своей актуальности.

Среди конкретных мер, способных привести к поставленным целям, перечисляются национализация природных ресурсов и стратегических отраслей народного хозяйства, государственный контроль цен на товары первой необходимости.

«Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие факторы экономического развития и социального благополучия граждан страны», — говорится в документе.

Следует отметить, что по ряду пунктов программы КПРФ и ЛДПР пересекаются, например по вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Коммунисты тоже ратуют за эту меру.

«Богатеям в России давно пора раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, для самых обездоленных — отменить. Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей», — говорится в «10 тезисах».

Несмотря на идеологические различия, программы КПРФ и ЛДПР выдержаны в схожей тональности, считают эксперты.

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Так же, как и Жириновский, коммунисты призывают направить на развитие страны госсредства, хранящиеся сегодня за рубежом. Кроме того, одним из первоочередных шагов, по мнению коммунистов, должен стать отказ России от членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Затрагивается в программе и тема возвращения утраченных территорий — коммунисты намерены способствовать «добровольному воссоединению союзного государства».

Эксперты отмечают большое сходство позиций кандидатов, выдвинутых КПРФ и ЛДПР. По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, сложилась достаточно парадоксальная ситуация: с одной стороны, ЛДПР всегда позиционировала себя как антикоммунистическая партия, и она возникла на волне антикоммунистических настроений. Но, с другой стороны, ЛДПР, несмотря на это, уделяет большое внимание социальным вопросам.

«Достаточно вспомнить лозунг Владимира Жириновского, не потерявший своей актуальности и сегодня: «Мы за бедных, мы за русских!» — напомнил эксперт. — По сути, и ЛДПР, и КПРФ ориентируются на один и тот же электорат — людей, находящихся в оппозиции власти, но разделяющих патриотические идеи и являющихся частью «крымского консенсуса».

Лицом на Запад

В отличие от Павла Грудинина, Григорий Явлинский принимает участие в президентских выборах далеко не впервые. 22 декабря съездом партии «Яблоко» политик был снова выдвинут в качестве кандидата на пост президента России.

Многостраничная программа, опубликованная Явлинским, носит название «Дорога в будущее».

Однако первые же пункты документа апеллируют в большей степени к иностранным государствам, нежели к реальным интересам российских граждан, считают эксперты.

Первым пунктом в перечне первоочередных задач, без которых «нельзя решить ни одну проблему России», идёт «прекращение агрессивного противостояния и войны с Украиной». Здесь же предлагается признать присоединение Крыма к России «незаконным», а также «прекратить разжигание ненависти к Украине».

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Со вторым пунктом неотложных мер — «поэтапным выводом российских войск из Сирии» — Явлинский немного опоздал, ведь соответствующее решение было принято Кремлём ещё в начале декабря.

К теме международных отношений в своей программе Явлинский возвращается не раз, предлагая России отказаться от противостояния «со всем цивилизованным миром», в первую очередь с США и Евросоюзом. Из программы следует, что именно Россия якобы инициировала конфронтацию с Западом.

Григорий Явлинский предлагает исправить ситуацию, в частности, вернувшись к «цивилизованным» торговым отношениям и возвратив в российские магазины «качественные и свежие продукты из разных стран». Несомненно, такие шаги обрадовали бы многих иностранных экспортёров продовольствия.

Ключевым условием для развития экономики лидер «Яблока» считает неукоснительное уважение к частной собственности, а также следование «общепринятым нормам государственной экономической политики в рыночной экономике». В частности, кандидат призывает государство соотносить свою «информационную политику» с зарубежными интересами российского бизнеса. Также большое внимание уделено жилищной проблеме и проблеме развития моногородов.

Тема исторической преемственности тоже не осталась без внимания Явлинского. Только, в отличие от Жириновского, он предлагает не примирение, а войну. В частности, политик намерен провести в России масштабную «декоммунизацию» по примеру таких стран, как Украина. Для этого в случае победы Явлинского на выборах будет создана специальная программа «по исправлению российской топонимики».

Политик собирается учредить своего рода исторический трибунал, чтобы на государственном уровне дать оценку «насильственному захвату власти, совершённому большевиками в 1917—1918 годах». По итогам «расследования» планируется принять специальный конституционной акт, по сути, вычёркивающий советский период из российской истории.

«Чётко и недвусмысленно определить, что современная Россия является правопреемницей российского государства до Октябрьского переворота 1917 года и разгона Учредительного собрания», — говорится в предвыборной программе кандидата в президенты от «Яблока».

По мнению экспертов, Григорий Явлинский сегодня не рассчитывает на победу, своими высказываниями и действиями на протяжении последних десятилетий политик подорвал шансы на лидерство.

«Аудитория Явлинского ушла от него в 1999 году, когда он своим «талантливым» выступлением сократил электоральную базу «Яблока» с 24 до 16%, — напомнил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. — Он предложил тогда остановиться на Тереке в то время, как войска уже две недели как Терек перешли и продвигались дальше (речь идёт о военных действиях в Чечне. — RT). Это предложение было похоже на предложение капитуляции, чем немедленно воспользовался Чубайс, нарастив потенциал «Союза правых сил».

Григорий Явлинский после подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году

© Антон Денисов/РИА Новости

Похожей точки зрения придерживается политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Как отметил эксперт, Григорий Явлинский и прежде во главу угла ставил вопросы внешнеполитические — и в программе «Яблока», и в своих публичных выступлениях.

«При этом понятно, что эти идеи находят отклик у очень узкой аудитории, в рамках статистической погрешности, — добавил Шаповалов в интервью RT. — Почему Явлинский так упорно продвигает эти идеи и делает акцент именно на них? Скорее всего, он рассчитывает консолидировать вокруг себя эту группу граждан, а кроме того, дать понять западному сообществу, что именно он является его главным другом в России».

Легализация гей-браков и запрет Сталина

К теме советского прошлого обращается и Ксения Собчак, обнародовавшая свою предвыборную программу. Как и Владимир Жириновский, Собчак настаивает на отмене статей 282 УК РФ («Экстремизм») и 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности»). Однако в то же время кандидат предлагает «решительно отказаться от тоталитарных символов», в частности речь идёт о необходимости захоронить Ленина и запрете «оправдания Сталина и репрессий 20—50-х годов XX века». Ксения Собчак ссылается при этом на демократические ценности. В то же время, согласно данным недавних опросов, проведённых «Левада-центром», к Иосифу Сталину положительно относятся 46% россиян.

«Россия является неотъемлемой частью Европы географически, исторически и культурно. Мы должны жить согласно общеевропейским законам и ценностям — именно такой путь обеспечит нам и независимость, и процветание», — говорится в программе Собчак.

Ксения Собчак

Reuters

Кандидат от «Гражданской инициативы» вторит Григорию Явлинскому, призывая «прекратить гибридную войну» на востоке Украины, а также вернуть домой военнослужащих, находящихся «в любом статусе» за рубежом.

«Необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага», — уточняет Собчак. Кроме того, кандидат предлагает провести повторный референдум о принадлежности Крымского полуострова, согласовав процедуру с Киевом и международным сообществом.

Во внутренней политике Собчак выступает за переход от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии».

Так же, как и Явлинский, Собчак выступает за отмену присвоения иностранным НКО и СМИ статуса «иностранных агентов».

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Для облегчения ведения бизнеса в России предлагается упрощение «вплоть до отмены» большинства правил техники безопасности — пожарных и санитарных.

Также среди мер поддержки предпринимательства в программе указано снижение общей ставки страховых платежей работодателей с 30 до 24%.

В социальной сфере Ксения Собчак предлагает, в частности, довести размер средней пенсии до 40% от средней заработной платы по стране. Отметим, что в настоящее время, по данным Росстата, этот показатель составляет 33,9% от средней начисленной зарплаты по стране.

Ради преодоления дискриминации женщин в трудовой сфере Собчак намерена в среднесрочной перспективе в обязательном порядке разделить декретный отпуск между отцом и матерью ребёнка.

Кроме того, планируются реформы семейного права: предлагается, в частности, легализовать заключение и расторжение гражданских союзов между гражданами вне зависимости от их пола.

Хотя Ксения Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех», в действительности она будет конкурировать с Григорием Явлинским за ту узкую прослойку общества, которая также выступает за пересмотр крымского референдума, считает Владимир Шаповалов.

«Между ними развернётся достаточно жёсткая конкуренция», — добавил эксперт.

«Мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке»

Действующий глава государства пока не представил свою предвыборную программу, однако сообщил во время ежегодной пресс-конференции 12 декабря, что она «практически есть».

«Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня так же, как и у других кандидатов, будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас, наверное, не тот формат, когда можно её презентовать», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, тот факт, что во время участия в предвыборной кампании Владимир Путин продолжает выполнять обязанности главы государства, накладывает свой отпечаток.

Баллотируясь в 2012 году, Путин представлял программу действий, в качестве стратегической цели тогда было заявлено двукратное повышение производительности труда в стране за десятилетний срок. Также внимание в программе уделялось «защите основ нравственности», развитию регионов, повышению зарплат в бюджетной сфере и ряду других важных вопросов.

23 декабря 2017 года Путин выступил на XVII съезде «Единой России». По мнению экспертов, не исключено, что некоторые из озвученных главой государства тезисов войдут в официальную предвыборную программу.

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

В своём выступлении, стенограмма которого размещена на сайте Кремля, Путин затронул целый спектр задач и проблем. В частности, речь шла о демографии, социальной сфере, экономике и международном партнёрстве.

Глава государства призвал продолжить курс на либерализацию законодательства и отсечение нечётких, двусмысленных правовых норм, которыми пользуются недобросовестные сотрудники правоохранительных органов для давления на бизнес.

Главное внимание президент уделил политическому взаимодействию между государством и обществом — эта тема активно обсуждалась ещё во время большой пресс-конференции главы государства.

Косность политической системы может привести к мгновенному распаду государства, как это было в недавней истории, отметил Путин.

«Ничто так не подрывает стабильность, как равнодушие к своей стране и отстранённость от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или от тех, кто называет себя элитой», — заявил глава государства.

«Подчеркну: именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы», — добавил президент. Поэтому, по его мнению, к дееспособной и ответственной оппозиции государство должно относиться с уважением.

Ведь ответственное, свободное гражданское общество «устойчиво к любым попыткам дестабилизации» и «никогда не даст погрузить страну в хаос», считает Путин.

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремлённой вперёд, и с каждым новым поколением она такой и становится», — подвёл итог президент.

По мнению Владимира Шаповалова,хотя Владимир Путин пока не опубликовал официальную предвыборную программу, представление о том, какие основные идеи будут в ней содержаться, уже сформировано по последним выступлениям главы государства. Как объяснил эксперт, повышенное внимание внутриполитической повестке уделяется не случайно.

«Для граждан любой страны выборы президента прежде всего связаны с внутриполитической тематикой, несмотря на всю важность внешней политики, — считает Шаповалов. — В этом смысле Владимир Путин озвучил достаточно чёткую позицию, основной посыл которой состоит в том, что президент выступает за развитие политической дискуссии в обществе и конструктивный диалог».

Похожей точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш. Эксперт пояснил, что какие-то из произнесённых тезисов действительно войдут в предвыборную программу Путина.

Внимание к теме налаживания диалога между обществом, государством и политической оппозицией тоже вполне закономерно.

«О таких вещах говорить надо, ведь система без обратной связи, естественно, резко теряет свою жизнеспособность. Поэтому шаги к тому, чтобы связь между обществом и государством была, будут, скорее всего, предприняты — это диктует здравый смысл», — подытожил эксперт.