В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал смехотворным требование депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова передать украинской стороне Крымский мост в качестве «контрибуции».
В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»
  • Reuters
  • © Pavel Rebrov

«Это всё равно что потребовать передать им Кремль — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции».

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