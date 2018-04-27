В Киеве предложили забрать у России Крымский мост в качестве «контрибуции»

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста.

В интервью интернет-изданию «Обозреватель» депутат выразил мнение, что Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за присоединение Крыма.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — сказал Чубаров.

Ранее сообщалось, что один из инициаторов блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о намерении сделать всё, чтобы воспрепятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.