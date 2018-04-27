В Госдуме ответили украинскому депутату, предложившему забрать у России Крымский мост

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о Крымском мосте.

«Контрибуцию платят побеждённые страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своём мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлёй не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство», — отметил депутат.

Бальбек также подчеркнул, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции»

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