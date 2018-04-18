«Любой ценой вернуть регионы»: как Киев провоцирует напряжённость в Донбассе

Население самопровозглашённой Донецкой народной республики снова осталось без водоснабжения — из-за обстрелов ВСУ пришлось остановить работу Донецкой фильтровальной станции. Обстрелы с украинской стороны продолжаются на территории обеих непризнанных республик. Местные жители говорят, что такой интенсивности огня не было очень давно. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о плане захвата городов Донбасса. По мнению экспертов, сейчас Киев рассчитывает сыграть на конфронтации Москвы и Вашингтона. О намерениях украинских властей в отношении региона — в материале RT.

18 апреля из-за обстрелов ВСУ Донецкой народной республики была остановлена местная фильтровальная станция, снабжающая водой города Авдеевка, Ясиноватая, ряд других населённых пунктов, а также частично столицу ДНР.

«Остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в посёлок Красный Партизан, сёла Крутая Балка и Верхнеторецкое», — говорится в сообщении коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Остановка ДФС грозит перебоями с водоснабжением примерно 500 тыс. человек. Об этом заявил член Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По мнению экспертов, украинская сторона целенаправленно добивается закрытия станции: 17 апреля были обстреляны рабочие, возвращавшиеся со смены в Ясиноватую, ранения получили пять человек, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Несмотря на то что с 30 марта в Донбассе должно было вступить в силу «пасхальное перемирие», о котором ранее договорилась трёхсторонняя контактная группа, военная обстановка в регионе только ухудшается. Причём под огнём оказываются и мирные жители.

11 апреля в результате обстрелов в посёлке Старомихайловка ранения получили два человека. 12 апреля был обстрелян школьный автобус в районе Горловки. 15 апреля на линии огня оказалось кладбище в Красной Горке — там в тот момент находились мирные жители.

Только на территории ДНР с начала месяца были ранены 14 мирных жителей. Об этом сообщил 18 апреля руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По мнению главы ДНР Александра Захарченко, украинское военное командование готовит широкое наступление в Донбассе.

«Уничтожение инфраструктуры — это первый признак того, что Украина готовится к войне, к наступательным действиям», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Местные жители говорят, что давно не помнят такой активности с украинской стороны.

«Несколько лет нас так не обстреливали. Такое же было 3 июня 2015-го», — приводит правозащитница Оксана Челышева слова одного из местных жителей на своей странице в Facebook.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом в посёлке Старомихайловка

Facebook

© Oxana Chelysheva

В Луганской народной республике ситуация не лучше: как рассказал 18 апреля на брифинге представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, только за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории республики более ста снарядов. Украинская стороны применяла гранатомёты, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под огнём оказались посёлки Калиновка, Калиново и Желобок. По информации разведки ЛНР, 15 апреля на подкрепление ВСУ в район посёлка Екатериновка прибыла группа иностранных снайперов, предположительно, граждан Грузии и Литвы.

«Вернуть под свой контроль»

Как отметил в интервью RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов, Киев заинтересован в нагнетании обстановки в Донбассе, чтобы показать, что ситуация в регионе далека от замороженного состояния. Это, в свою очередь, позволяет украинской стороне говорить о вводе в регион миротворческого контингента.

«В настоящий момент цель украинской стороны одна — ввести миротворцев на границу Российской Федерации и территории ДНР и ЛНР и после этого провести зачистку этих территорий. Это принципиальная позиция украинской власти. Киев намерен любой ценой вернуть эти регионы под свой контроль», — пояснил эксперт.

Говоря о вводе миротворцев в Донбасс, киевские политики планируют использовать миссию ООН в качестве ширмы для военного наступления. Киев даже не собираетсяследовать условиям Минских соглашений — политические и военные деятели Украины давно не вспоминают об этих договорённостях. Вместо этого Киев готовит сценарии захвата непокорных территорий.

16 апреля в интервью «Украинской правде» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о своей «тактике мелких шагов, которым аплодируют все». По замыслу министра, миротворческая миссия ООН должна будет помочь ВСУ продвигаться вглубь позиций противника, начав, к примеру, с Горловки или Новоазовского района. Закрепляясь на новых территориях, украинская сторона будет проводить на них амнистию, которая, однако, коснётся лишь тех жителей, которые не брали в руки оружия во время конфликта. А те, кто убивал украинских солдат, должны «понести законное наказание». Очевидно, что при таком подходе к «преступникам» будут отнесены все ополченцы и бойцы народной милиции непризнанных республик.

Кроме того, глава МВД Украины намерен ввести «закон о коллаборантах», который будет применяться уже к мирному населению.

«Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика», — добавил Аваков.

Арсен Аваков

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Уже на следующий день, 17 апреля, Аваков обсудил стратегию step by step по возвращению «оккупированных» Крыма и Донбасса в состав Украины с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом. Комментируя эти инициативы украинского МВД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинская сторона полностью игнорирует Минские соглашения.

«Вы также знаете, что реализация минских договорённостей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», — отметил Песков.

По мнению Денисова, Аваков выдвинул собственный план действий и оттянул на себя внимание СМИ из политических соображений.

«Складывается впечатление, что это своеобразный пробный шар в рамках грядущих президентских выборов на Украине, — считает эксперт. — Попытка достаточно громко заявить о себе и высказать мнение, что нынешняя власть, в том числе и Порошенко, не всё делает правильно для «возвращения территорий», как они это называют. Аваков хочет привлечь к своей персоне внимание. Если это внимание действительно будет достаточно серьёзным, вполне возможно, что он станет одним из кандидатов на президентский пост».

«Другой формат обороны»

Напомним, от исполнения Вторых минских соглашений Киев отказался практически сразу после подписания документа в феврале 2015 года. Только за 2017 год конфликт в Донбассе унёс жизни 86 мирных жителей, почти 400 человек были ранены. Такую печальную статистику привёл руководитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг. За этот же период в регионе было зафиксировано 401 000 нарушений режима перемирия.

Киев дополнительно закрепил свой отказ от «Минска — 2», приняв в начале 2018 года закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В документе Россия называется «государством-агрессором», которое «оккупировало» часть Донбасса. Целью Украины на официальном уровне стал уже не поиск компромисса и примирение с населением мятежных республик, а «освобождение» территорий ЛДНР. Ещё одно важное изменение коснулось правил применения вооружённых сил — президент получил возможность задействовать армию без официального объявления войны. Минские соглашения в законе вообще не упоминаются.

Уже 5 апреля Пётр Порошенко заявил о готовности в скором времени свернуть АТО (антитеррористическая операция. — RT) и распорядиться о начале военной операции объединённых сил в Донбассе.

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны», — передал слова Порошенко телеканал «112 Украина».

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, суть действий украинских силовиков в результате этих преобразований не изменится.

«Формально СБУ уже передала руководство военным. Но на самом деле Генеральный штаб и раньше руководил этой операцией. Если посмотреть состав руководителей, то там в основном военные из Министерства обороны», — пояснил Ищенко в интервью RT.

Эксперты уверены, что рост военной активности в Донбассе, а также смена терминологии, используемой украинскими политиками по отношению к донбасскому конфликту, связаны с общей обстановкой на международной арене. Последние события в Сирии, обвинения, выдвинутые против России Лондоном и Вашингтоном, санкции — всё это было воспринято украинским руководством как сигнал к действию. Украина рассчитывает использовать рост напряжённости в отношениях Москвы и Запада, чтобы стать ещё одним фактором давления на Россию, считает Денисов. Таким образом, Киев намерен воспользоваться общим ростом политической конфронтации в мире для выполнения собственных задач.

«Последние несколько месяцев украинская сторона пытается активно продвигать тему, связанную с миротворческим контингентом в Донбассе. Пока западные государства оказывают давление на Россию на других направлениях, Украина может устроить эскалацию в Донбассе. Украинские власти решили, с одной стороны, подыграть своим западным партнёрам, а с другой — попытаться достичь своих собственных целей», — подытожил Денисов.