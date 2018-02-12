«Положить конец кровопролитию»: как Минские соглашения изменили ситуацию в Донбассе

12 февраля 2015 года в столице Белоруссии были подписаны Вторые минские соглашения. Цель этого документа — положить конец конфликту в Донбассе, вернув регион под контроль Киева в обмен на широкую автономию. Но за три года существования «Минска-2» его положения так и не были реализованы. Благодаря заключённому договору удалось остановить массовое кровопролитие, однако военное противостояние не завершилось, а многие политические пункты так и остались на бумаге. О результатах и перспективах минского процесса — в материале RT.

Комплекс мер

12 февраля 2015 года в Минске лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также представители России и Украины подписали документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений — договорённости о прекращении огня в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Соглашению предшествовала встреча лидеров «нормандской четвёрки» в Белоруссии — президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и украинского лидера Петра Порошенко. Они, в свою очередь, подписали Декларацию в поддержку комплекса мер.

Документ, получивший неофициальное название Вторых минских соглашений, или «Минск-2», стал продолжением так называемого Минского протокола, который был подписан 5 сентября 2014 года представителями России, Украины, ДНР и ЛНР. Вторые минские соглашения предусматривали прекращение огня в конфликтной зоне с 15 февраля 2015 года, отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения, создание зоны безопасности, а также мониторинг ситуации со стороны ОБСЕ и обмен военнопленными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко в Минске перед началом саммита по урегулированию кризиса на Украине

Reuters

Соглашение также обозначило перспективы политического разрешения конфликта. Так, входящие в ДНР и ЛНР районы должны были получить особый статус в рамках украинского законодательства с возможностью установить особые отношения с Россией и создать отряды народной милиции. До конца 2015 года Украина должна была провести конституционную реформу. Документ предусматривал проведение выборов в ДНР и ЛНР и амнистию всех участников конфликта, воевавших за самопровозглашённые республики. Только после выполнения всех этих условий Украина могла получить контроль над границей по всей зоне конфликта.

17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию в поддержку комплекса мер, призвав «все стороны обеспечить его полное выполнение, включая предусмотренное в нём всеобъемлющее прекращение огня».

Жертвы перемирия

Первое соглашение о прекращении огня 2014 года было нарушено фактически сразу после подписания. После Вторых минских соглашений крупномасштабных столкновений между сторонами конфликта в Донбассе не отмечалось. Тем не менее украинская армия практически ежедневно обстреливает позиции вооружённых сил ДНР и ЛНР с использованием артиллерии и стрелкового вооружения. ВСУ также регулярно захватывают населённые пункты в так называемой серой зоне — нейтральной полосе, где по договорённостям никаких военных быть не должно. Нередко жертвами артударов украинских вооружённых сил становятся мирные жители.

Ополченцы Луганской народной республики на КПП «Должанский», который они взяли под контроль на границе Луганской области Украины и России

РИА Новости

© Максим Блинов

Так, 5 февраля 2018 года украинские военные обстреляли Докучаевск. Был повреждён жилой дом и автомобиль. В конце января там же в результате обстрела ВСУ были ранены пять мирных жителей. В январе представители ДНР обвинили украинских военных в обстреле пассажирского автобуса в Докучаевске. Тогда погиб один местный житель. В ноябре прошлого года украинские войска предприняли массированный обстрел Киевского района Донецка.

«Как было очевидно ещё в первые дни после подписания Минских соглашений, они не могли быть реализованы по причине невменяемости украинской власти. И они не могли прекратить военные стычки в силу неуправляемости украинской военной машины», — отмечает Коровин.

По данным руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александра Хуга, в 2017 году в зоне конфликта в Донбассе погибли 86 мирных жителей, 392 получили ранения. В 2016 году общее число погибших и раненых — 442 человека. Также наблюдатели ОБСЕ в 2017 году зарегистрировали более 401 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня.

«Замороженная война»

«Минские соглашения критикуют все кому не лень, что на Украине, что в России. Но при этом надо признать, что после их подписания жертв стало гораздо меньше», — считает Корнилов.

Абсолютное большинство из более чем 10 тыс. человек, погибших за время конфликта в Донбассе, были убиты до подписания «Минска-2». С тем, что сокращение числа жертв — важное достижение Минских соглашений, согласен и директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

«Самое главное и самое важное, зачем были подписаны Минские соглашения, как первые, так и вторые, — это прекращение горячей фазы конфликта, чего, в принципе, достичь удалось», — утверждает эксперт.

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что целью России при заключении соглашения было прекращение массового кровопролития.

«Россия декларировала, что Минские соглашения должны были положить конец массовому кровопролитию. И это было достигнуто. Что касается западных стран, они не хотели эскалации конфликта, да ещё с возможным вовлечением туда российской армии в случае экстраординарной ситуации, — говорит эксперт в интервью RT. — При этом американская сторона, к Минским соглашениям не имеющая никакого отношения, сейчас устами Волкера (спецпредставителя Госдепа США по Украине.— RT) говорит, что главная цель Минского соглашения — возврат Донбасса в состав Украины».

Однако, по словам Коровина, приостановка войны не означает её завершения, и то, что масштаб боевых действий был снижен, совершенно не означает, что они не возобновятся в дальнейшем.

«Минские соглашения не сняли предпосылок войны, не устранили её причины, — подчёркивает Коровин. — А главная причина — это агрессивная националистическая бандеровская хунта в центре Киева, под контролем которой остаётся государство и всё ещё дееспособные вооружённые силы. Пока эта причина не устранена, угроза войны не снята».

Проблемы реализации

«Целый ряд политических пунктов Минских соглашений, реализация которых зависит исключительно от политической воли Киева, сейчас даже не рассматривается», — отмечает Денисов.

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Так и не были внесены необходимые изменения в Конституцию Украины. Тормозится принятие законов об особом статусе территорий ДНР и ЛНР и закона об амнистии.

Зато 18 января 2018 года Верховная рада приняла закон об реинтеграции Донбасса. В нём ДНР и ЛНР именуются «временно оккупированными территориями», заявляется, что Россия ведёт агрессию против Украины, а украинскому президенту даётся право использовать вооружённые силы без согласования с парламентом, в том числе и в Донбассе.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечёркивает минские договорённости, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырёх руководителей нормандского формата в Минске», — прокомментировал новый украинский закон министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что новый закон «просто убивает Минские соглашения».

Здание Верховной рады в Киеве

Reuters

Внешний фактор

По мнению Коровина, несмотря на проявленное Россией миролюбие и стремление решить конфликт, Запад продолжает агрессивную антироссийскую истерию. Никаких внутриполитических изменений на Украине, которые бы сблизили Киев с Донецком и Луганском, за последние три года не случилось — наоборот, националистическая идеология и антироссийские настроения стали доминирующими.

Тем не менее многие эксперты считают, что Минские соглашения «остаются альфой и омегой урегулирования в Донбассе», поскольку никто до сих пор не предложил альтернативных комплексных планов примирения на востоке Украины.

«Если мы посмотрим на аналогичные конфликты в других регионах мира, то мы увидим, что подобного рода соглашения работают далеко не всегда так, как того хотелось бы, и не всегда могут быть реализованы в краткосрочной перспективе», — считает Денисов.

По его словам, сейчас есть «определённые надежды, что некоторые пункты будут хотя бы частично реализованы». Эксперт уточнил, что это касается обмена пленными и «подвижек в политическом блоке».

По словам Денисова, любой прогресс в реализации «Минска-2» во многом зависит от западных партнёров Киева.

«Украина является государством с ограниченным суверенитетом, и на неё вполне можно оказать давление, чтобы она выполнила свои обязательства по Минским соглашениям», — полагает политолог.

Владимир Корнилов также отмечает, что, по его мнению, главная задача «Минска-2» — «принудить Киев сесть за стол переговоров с мятежными республиками Донбасса» — не выполнена из-за недостаточного давления западных партнёров на украинские власти.