Волкер заявил, что реинтеграция Донбасса должна стать основой резолюции Совбеза ООН

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что реинтеграция Донбасса должна лечь в основу резолюции Совета Безопасности ООН.

«Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, в соответствии с которым Россия подтверждает свою приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины — а это часть Минских соглашений — должна стать основой резолюции Совбеза ООН», — заявил Волкер в интервью Deutsche Welle Украина.

Он добавил, что также «минские договорённости содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжёлых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто участвовал в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины».

По его словам, «все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции этих регионов».

Ранее Волкер обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям.