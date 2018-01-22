Порошенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям

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Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Хочу подчеркнуть отдельно: ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договорённостям», — приводит его слова «Украинская правда».

Порошенко отметил, что документ фиксирует право Украины на самооборону и одновременно подтверждает приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования.

«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон», — добавил он.

18 января Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

В МИД России заявили, что данным законом Украина «хоронит» Минские соглашения.

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