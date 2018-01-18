МИД России: законом о реинтеграции Донбасса Киев хоронит Минские соглашения

Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договорённостям, говорится в комментарии МИД России.

«Результат нынешнего украинского «законотворчества» полностью противоречит Минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине», — отмечается в сообщении.

По мнению дипломатов, ни о какой «реинтеграции» речи не идёт, напротив, всё делается для того, чтобы ещё больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан.

«Киев хоронит достигнутые в Минске договорённости и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и нормандский формат», — заявили в ведомстве.

В министерстве также обратили внимание на то, что принятие закона «удивительным образом» совпало по времени с анонсированным в Вашингтоне решением по поставкам на Украину летального вооружения.

«К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — заключили в МИД.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.