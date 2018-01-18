Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, сообщает телеканал «112 Украина».

Такое решение поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ ещё должен подписать президент Украины.

Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными».

Россия в законопроекте названа «страной-агрессором». В документе также говорится, что на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесённый Украине, органам государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что закон даёт президенту право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Ранее стало известно, что Верховная рада отказалась внести правку о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Украина саботирует обсуждение предложенной Россией резолюции о миротворцах в Донбассе.