Рада не стала вносить правку о денонсации Договора о дружбе с Россией в закон о Донбассе

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Верховная рада Украины отказалась внести правку о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщает РИА Новости, решение внести правку поддержали 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отмечается, что депутаты Рады рассмотрели уже 660 из 673 поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что документ может быть принят до конца дня.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений.

Он предполагает стратегическое партнёрство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

17 января Верховная рада Украины отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

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