Верховная рада не поддержала поправку о разрыве дипотношений с Россией

Верховная рада Украины отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передаёт Интерфакс-Украина, такую поправку поддержали лишь 72 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Профильный комитет поправку также не одобрил.

«Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена», — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Отмечается, что на момент закрытия пленарного заседания нардепы рассмотрели 624 поправки из 673 поданных к законопроекту ко второму чтению. Рассмотрение продолжится в четверг, 18 января.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал о последствиях теоретического разрыва дипотношений Киева и Москвы.