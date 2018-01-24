Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также Порошенко и Волкер обсудили закон о реинтеграции Донбасса «как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». Ранее Курт Волкер в ходе встречи с главой Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко обсудил текущую ситуацию в Донбассе.