Волкер обсудил с главой Генштаба ВСУ ситуацию в Донбассе
«Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о
текущей ситуации на востоке Украины», — говорится в сообщении в Facebook.
При этом отмечается, что стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.
В пресс-службе добавили, что во встрече также приняла участие посол США на
Украине Мари Йованович.
Ранее сообщалось, что Курт Волкер прибыл на Украину, где у него запланирована встреча с украинским лидером Петром Порошенко.