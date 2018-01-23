Волкер обсудил с главой Генштаба ВСУ ситуацию в Донбассе

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе встречи с главой Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко обсудил текущую ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.

«Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о
текущей ситуации на востоке Украины», — говорится в сообщении в Facebook.

При этом отмечается, что стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

В пресс-службе добавили, что во встрече также приняла участие посол США на
Украине Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер прибыл на Украину, где у него запланирована встреча с украинским лидером Петром Порошенко.

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