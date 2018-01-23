СМИ: Волкер прибыл на Украину, где встретится с Порошенко

Короткая ссылка
Спецпредставитель США Курт Волкер прибыл на Украину, где у него запланирована встреча с украинским лидером Петром Порошенко.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на помощника пресс-атташе американского посольства Вадима Ковалюка, самолёт с Волкером на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь.

По данным источников агентства, во вторник, 23 января, у американского дипломата запланирована встреча с Порошенко.

При этом в посольстве США рассказали, что запланированная на 24 января поездка Волкера в Донбасс, вероятнее всего, не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в МИД Украины заявили, что формат переговоров, которые велись между Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru