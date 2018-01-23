СМИ: Волкер прибыл на Украину, где встретится с Порошенко

Спецпредставитель США Курт Волкер прибыл на Украину, где у него запланирована встреча с украинским лидером Петром Порошенко.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на помощника пресс-атташе американского посольства Вадима Ковалюка, самолёт с Волкером на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь.

По данным источников агентства, во вторник, 23 января, у американского дипломата запланирована встреча с Порошенко.

При этом в посольстве США рассказали, что запланированная на 24 января поездка Волкера в Донбасс, вероятнее всего, не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в МИД Украины заявили, что формат переговоров, которые велись между Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.