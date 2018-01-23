СМИ: Волкер прибыл на Украину, где встретится с Порошенко
Как сообщает УНИАН со ссылкой на помощника пресс-атташе американского посольства Вадима Ковалюка, самолёт с Волкером на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь.
По данным источников агентства, во вторник, 23 января, у американского дипломата запланирована встреча с Порошенко.
При этом в посольстве США рассказали, что запланированная на 24 января поездка Волкера в Донбасс, вероятнее всего, не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее в МИД Украины заявили, что формат переговоров, которые велись между Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.