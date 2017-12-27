В МИД Украины назвали формат переговоров Волкер — Сурков одним из самых эффективных в 2017 году

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала» заявила, что формат переговоров, которые велись между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.