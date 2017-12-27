В МИД Украины назвали формат переговоров Волкер — Сурков одним из самых эффективных в 2017 году

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала» заявила, что формат переговоров, которые велись между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.

«Нет другого формата, поэтому все поддерживают минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер — Сурков», — приводит слова Зеркаль Korrespondent.net.

Ранее  Волкер назвал последнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад» в контексте обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН.

В Совфеде прокомментировали НСН заявление Волкера по Украине.

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