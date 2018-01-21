«Убийство силами ВСУ»: командование ДНР обвинило Украину в обстреле автобуса в Донбассе

Представители оперативного командования ДНР сообщили об обстреле Украиной пассажирского автобуса в серой зоне Донбасса. Погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Военные самопровозглашённой республики призвали миссию ОБСЕ и мировое сообщество «обратить внимание на факт убийства мирных граждан» силами ВСУ. В тот же день представители Донецкой народной республики в Центре контроля прекращения огня сообщили, что Киев за сутки 11 раз нарушил режим перемирия, в том числе с применением артиллерии.

Командование самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинило украинских силовиков в обстреле автобуса с мирными жителями, в результате чего один человек погиб, ещё один был ранен. Инцидент произошёл на пропускном пункте «Еленовка».

«В 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ Еленовка, в результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель, еще один получил ранения. Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями», — приводит заявление командования ДНР агентство РИА Новости.

Информация о других жертвах или пострадавших в ходе инцидента мирных гражданах уточняется, добавили представители непризнанной республики.

Также в ДНР сообщили, что за сутки украинские силовики нарушали режим прекращения огня не менее 11 раз, при этом обстрелы велись не только из стрелкового оружия, но и миномётных орудий и артиллерии.

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«За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населённых пунктов. Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — сообщили в оперативном командовании ДНР.

Представители республики, продолжающие работу в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, добавили, что вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР более 100 снарядов.

«Мариупольское направление: гаубицы 122 миллиметровые применялись один раз, выпущен 21 снаряд, минометы калибром 120 и 82 миллиметра — четыре раза, выпущено 45 мин. Донецкое направление: миномёты 120 и 82 миллиметра применялись четыре раза, выпущено 44 мины», — приводит сообщение РИА Новости.

Однако украинские силовики обвинения опровергают. «Информация, распространённая сегодня некоторыми пророссийскими СМИ о том, что якобы ВСУ обстреляли автобус в «серой зоне» в районе КПВВ «Еленовка», который находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, не соответствует действительности», — заявили в пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе.

Срыв разведения сил в ЛНР

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики в СЦКК также сообщили, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской было сорвано по вине украинской стороны.

«По состоянию на 21 января 2018 года, последнее нарушение режима прекращения на вышеуказанном участке разведения СММ ОБСЕ фиксировала 25 декабря 2017 года. Таким образом, на сегодня у украинской стороны были все основания для выполнения рамочного решения. Однако по непонятным причинам Украина в очередной раз сорвала выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств», — приводит заявление представительства ЛНР агентство «Луганский информационный центр».

Силы ополчения ЛНР

Reuters

В сообщении утверждается, что Луганская народная республика с момента подписания Рамочного решения 73 раза заявляла о своей готовности к разведению сил, и 18 раз непосредственно на участке Народная милиция ЛНР запуском сигнальной ракеты практически подтверждала готовность к выполнению соглашения.

«От украинской стороны уведомлений о готовности к разведению не поступало», — говорится в сообщении.

«Киев убивает минские соглашения»

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о интеграции Донбасса, который, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, фактически перечёркивает минские договорённости.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечёркивает минские договорённости, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырёх руководителей нормандского формата в Минске», — заявил министр.

Говоря о реакции Запада на принятие Киевом закона по Донбассу, Лавров отметил, что в Европе и США понимают стратегию киевских властей.

Также по теме Армейский магазин: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на торговлю Украины с ДНР и ЛНР В принятом Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса содержится статья, которая фактически размораживает торговые отношения между...

«Взяв под своё крыло вот эту власть — власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь», — добавил министр.

При этом он отметил, что Москва будет и дальше добиваться того, чтобы все пункты минских договорённостей выполнялись.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с принятем нового закона, отметила парадоксальность ситуации, в которой российскую сторону постоянно упрекают в невыполнении Минских соглашений.

«При этом параллельно с этим Киев убивает минские договорённости, делает всё, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает Минские соглашения», — подчеркнула она.

Власти Украины начали военную операцию в Донбассе после того, как самопровозглашённые ДНР и ЛНР заявили о самоопределении после «майдана» в Киеве, в результате которых от власти был отстранён Виктор Янукович.

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.