«Украина только имитирует работу»: кому выгодно перенести из Минска переговоры по Донбассу

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины из Минска в другой город. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по завершении своего официального визита в Соединённые Штаты. Президент Казахстана также отметил, что изначально в качестве такой площадки предлагалась Астана. Однако эксперты сомневаются, что смена «прописки» переговорной группы будет способствовать примирению враждующих сторон. Зачем глава Белого дома хочет перенести круглый стол по Донбассу в другой город, разбирался RT.

Новый посредник

По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ходе двусторонних переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 16 января 2018 года они обсудили проблемы реализации Минских соглашений, регулирующих процесс деэскалации вооружённого конфликта в Донбассе.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп. — RT) говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — заявил Назарбаев 18 января в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН.

С 16 по 18 января 2018 года Назарбаев находился с официальным визитом в США, где встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и выступил на заседании Совбеза ООН.

По словам Назарбаева, изначально предполагалось, что переговоры между представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и Украины будут проходить в Астане.

«Вообще, это первоначально должно было быть в Казахстане, — заявил Назарбаев. — Я ездил везде, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

По словам президента Казахстана, минские переговоры зашли в тупик, а в Донбасс нужно вводить миротворцев, чтобы они «определили границу».

«Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — подчеркнул Назарбаев.

Политологи отмечают, что Казахстан мог бы сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Президент Назарбаев, который болезненно воспринимает напряжение между Россией и Украиной, сразу предложил Астану для консультаций, но тогда этот вопрос был решён в пользу Минска», — заявил в интервью RT экс-директор Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов.

По словам политолога, столица Белоруссии ввиду географической близости к Киеву и Донбассу и исторических связей между русскими, украинцами и белорусами больше подходила на роль переговорной площадки. Однако сейчас из-за неконструктивной позиции Киева сомнительны перспективы любых переговоров, считает казахстанский эксперт.

«Перенос не даст ничего»

«Если руководство Украины переходит к решению вопроса не путём диалога, а путём исключения Донецкой и Луганской республик из этого процесса, зачем вообще нужен минский формат, нормандский формат или астанинский формат?» — прокомментировал Султанов принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

В документе, который в ближайшее время должен подписать президент Украины Пётр Порошенко, Россия называется «страной-агрессором», временно оккупирующей часть территории Украины, а ДНР и ЛНР — «временно оккупированными территориями».

Ранее в российском МИД заявили, что «Киев хоронит достигнутые в Минске договорённости и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая нормандский формат.

Переговоры в Минске в широком составе по урегулированию кризиса на Украине

РИА Новости

«Нельзя не обратить внимания на то, что принятие закона удивительным образом совпало по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения», — отмечается в заявлении департамента информации и печати МИД России по поводу принятого на Украине закона.

«Учитывая принятый вчера закон о реинтеграции Донбасса, сам процесс минских переговоров находится под серьёзной угрозой. Украина будет его блокировать, имитировать, ссылаясь на свой новый закон, — заявил в беседе с RT политолог Александр Асафов. — Перенос не даст ничего».

По словам эксперта, сейчас нужно приложить все усилия для давления на Украину, чтобы минский процесс продолжился.

«Ничего, кроме интенсификации работы в этом направлении, не поможет, — ни перенос переговоров в Астану, ни куда-либо ещё», — заявил Асафов.

Схожей позиции придерживается и белорусское внешнеполитическое ведомство.

«Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлечённые в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — заявил 19 января на встрече с журналистами белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

AFP

© THIERRY ROGE

Как отмечает Асафов, застопорился минский процесс не из-за того, что он проходит в каком-то неправильном месте, а из-за действий Киева.

«Украинская сторона, осознавая для себя сложность и даже невозможность выполнения некоторых пунктов «Минска», таких как особый статус Донбасса или всеобщая амнистия, занимается имитацией работы в минской группе», — отмечает эксперт.

Вбить клин

По словам Асафова, американцы используют желание Казахстана повысить свой международный статус, выступив в качестве посредника в сложном конфликте для того, чтобы окончательно похоронить Минские соглашения.

«Президент Назарбаев неоднократно заявлял о готовности выполнить посредническую миссию, и эту позицию он подтверждает в присутствии господина Трампа, которому выгодны любые плохие новости про «Минск», поскольку США в Минске нет», — считает эксперт.

Украина важна для США как точка давления на Россию, а для сохранения полного контроля над Киевом Вашингтону необходимо ликвидировать механизмы, с помощью которых на украинские власти могли бы влиять другие стороны, уверен политолог.

«Минск является признанной международной площадкой, где должны решаться политические разногласия и должен быть урегулирован конфликт в Донбассе. Соединённые Штаты в нём не участвуют. Потому им выгоднее любой другой формат, где они бы были, — подчеркнул Асафов. — Поэтому американцы и выступают за создание новых форматов, расширение нормандского формата, создание формата из участников Будапештского меморандума — на чём угодно, кроме «Минска».

«Это была одна из попыток Соединённых Штатов вбить клин в ЕАЭС», — прокомментировал переговоры Трампа и Назарбаева по минскому процессу в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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Эксперт считает озвученное президентом Казахстана предложение подумать о переносе переговоров из Минска следствием давления США.

В декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана — $22 млрд.

«Эта конфискация была абсолютно нелогичной для прозападных казахстанских элит. Была интрига, что Трамп будет требовать взамен. И, как правило, обсуждались те или иные антироссийские действия», — отмечает эксперт.

По словам Коктыша, сейчас выступать в качестве переговорной площадки по Донбассу не в интересах Астаны, поскольку нынешняя стратегия США в отношении минского конфликта и Украины — «явный курс на развязывание конфликта».

«Связывать себя с заведомо провальным процессом, потому что перенос минского процесса в Астану будет его разваливанием, Казахстану явно невыгодно, — утверждает Коктыш. — Поэтому я думаю, что Назарбаев лично предпримет все усилия, чтобы этого не произошло. Абсолютно понятно, что он своим заявлением обозначил партнёрам, что по этому вопросу шло давление».